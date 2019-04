Valve Index: preorder a maggio e uscita a giugno

Valve Index è la nuova proposta VR di Valve: ora, scopriamo gli ultimi dettagli sulla data di uscita e sui preorder del nuovo headset e dei controller.

Valve ha oggi confermato ai microfoni di Road to VR che sta pianificando un reveal completo di Valve Index al primo maggio: lo stesso giorno sarà possibile eseguire il preordine, sia dell’headset che dei Knuckles controller. La compagnia ha inoltre svelato che le spedizioni inizieranno a giugno, per quanto ancora non sia stata definita una data di uscita precisa. Inoltre, è stato affermato che i Knuckles controller saranno chiamati, molto semplicemente Valve Index Controllers, da ora in avanti.

Tutto è iniziato quando, ieri, tramite una pagina di Steam, è stato scoperto un nuovo rendering dell’headset, con tanto di data di uscita: 15 giugno. La pagina è stata rapidamente rimossa, ma la notizia ha iniziato a circolare. All’interno di questa, è stato possibile anche scoprire anche una parte dei requisiti minimi (GTX 970) e raccomandati (GTX 1070).

Pare inoltre che Valve Index sarà venduto singolarmente, senza controller e base station: ottima cosa per coloro i quali possiedono già prodotti acquistati per il proprio Vive. Inoltre, il render svelato mostra che è presente uno spazio vuoto, dietro una copertura semitrasparente. Eccolo qui sotto.

Non è detto che il modello in vendita sia identico, ma è possibile che lo spazio serva per aggiungere qualche tipo di elemento extra, per potenziare il caschetto, in futuro. Potremo scoprire più novità a partire dal primo maggio, quindi fra un solo mese avremo tutte le risposte di cui necessitiamo. Diteci, cosa ne pensate della nuova proposta della casa madre di CS:GO e DOTA 2? Valve Index vi ha incuriosito, oppure siete già soddisfatti degli headset a vostra disposizione?