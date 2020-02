Valve Index: la produzione rallenta a causa del Coronavirus

Ai già numerosi prodotti tecnologici che hanno subito in queste ultime settimane rallentamenti a causa del Coronavirus in queste ore si è aggiunto pure il Valve Index, con il visore in realtà virtuale del celebre publisher che subirà quindi forti ritardi nella produzione. Il tutto a circa un mese dal lancio dell’attesissimo Half Life Alyx, con il titolo che sarà reso disponibile gratuitamente a tutti i possessori del visore in questione.

Valve ha già dichiarato di star lavorando il più possibile per cercare di limitare i danni dovuti a questo rallentamento e massimizzare quindi le scorte del Valve Index, che ricordiamo essere esaurito in diversi paesi ancor prima dello scoppio della problematica legata al Coronavirus.

Una brutta notizia quindi, che va ad aggiungersi alla già non facile situazione fino ad oggi creatasi a causa del Coronavirus. Solo oggi vi avevamo infatti ad esempio raccontato di come sia Sony che Oculus non prenderanno parte alla GDC 2020 proprio a causa di tale problematica.

A rendere il tutto ancora più complesso è, come dicevamo poco fa, il fatto che tra circa un mese sbarcherà sul mercato Half Life Alyx, ossia molto probabilmente quella che si rivelerà essere una vera e propria killer app per Valve Index. Come avevamo raccontato nella nostra anteprima sul titolo, che potete trovare comodamente qui, infatti: “speriamo che Half-Life: Alyx sia il piede di porco che scardini ogni convinzione errata sulla Realtà Virtuale e che possa aprire un ciclo positivo per una tecnologia che negli ultimi anni è migliorata tantissimo sia sotto il profilo dell’ergonomia che della qualità delle esperienze proposte. Questi sono tempi straordinari, direbbe l’uomo con la valigetta.”

Half Life Alyx è atteso in esclusiva su PC il prossimo 23 marzo 2020.