Valve è riuscita negli anni a mantenere un ruolo di primo piano con la sua piattaforma Steam e una serie di intriganti progetti hardware. L’ultimo rumor riguardo alle iniziative hardware di Valve ha lasciato i giocatori e gli appassionati di tecnologia a speculare su ciò che l’azienda ha in serbo per il futuro.

Una recente notizia proveniente dall’Agenzia Nazionale di Ricerca Radiofonica della Corea del Sud ha attirato l’attenzione. L’agenzia ha certificato un “dispositivo wireless a bassa potenza” di Valve, denominato “RC-V1V-1030“. Sebbene la certificazione non riveli molto sulle specifiche del dispositivo, svela che utilizza il Wi-Fi a 5GHz, una caratteristica standard della maggior parte dei computer, degli smartphone e delle console recenti.

L’aspetto intrigante è che le agenzie di regolamentazione di solito richiedono la certificazione solo per i dispositivi destinati all’importazione e alla potenziale vendita all’interno di un Paese. Ciò suggerisce che Valve potrebbe prepararsi a rilasciare a breve un nuovo hardware.

