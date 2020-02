Valve in cerca di psicologi da assumere per plasmare i videogiochi del futuro

Valve sembra essere tornata di gran carriera a voler sviluppare videogiochi, e dopo l’annuncio di Half-Life Alyx e la più che positiva ricezione da parte di giocatori e critica riguardo al ritorno della propria saga di punta, ora l’azienda americana cerca di guardare verso il futuro dei videogiochi. In particolare Valve è alla ricerca di economisti, statistici e psicologi che contribuiscano a plasmare quello che sarà il gameplay del futuro.

La società statunitense è attualmente in cerca di numerose posizioni da coprire, ma in particolare sembra che stia facendo confluire le proprie forze alla ricerca di uno psicologo con esperienza in psicologia sperimentale. Secondo l’annuncio di lavoro, Valve spera di saperne di più sul “comportamento umano e sulle motivazioni e le influenze alla base di come e perché le persone fanno quello che fanno”.

Sull’annuncio pubblicato da Valve si può leggere ciò che segue. “Riteniamo che tutti i game designer siano, in un certo senso, psicologi sperimentali. Questo è il motivo per cui stiamo cercando uno psicologo sperimentale con capacità di ricerca superiori, per poi applicare queste conoscenze e metodologie dalla psicologia alla progettazione di un videogioco. Vogliamo sfruttare la tua esperienza con il design sperimentale, i metodi di ricerca, le statistiche e il comportamento umano, per aiutarti a creare esperienze di gioco ancora più avvincenti per i futuri titoli Valve. Ci aspettiamo anche che effettui ricerche e consideri tutti gli argomenti rilevanti per migliorare le esperienze dei nostri clienti, partner e dipendenti “.

Sembra che Valve sia impegnata a costruire un proprio futuro più attivo nello sviluppo di videogiochi, ma allo stesso tempo sembra che tutta l’azienda stia vertendo sul tracciare quella che sarà lka strada da seguire per il futuro del videogioco. Anche Ninja Theory ha dichiarato di concentrarsi molto di più verso un aspetto più psicologico, con Hellbalde 2 e Project Mara che saranno due titoli apripista nell’approfondire queste tematiche direttamente nello sviluppo di un videogioco. Cosa ve ne pare di questa scelta da parte di Valve? Siete curiosi di scoprire come si tradurrà il tutto nei prossimi giochi dell’azienda americana?