Valve sbatte la porta in faccia ai leaker: “non credete a niente”

Questa volta Valve non ci va giù leggera con i leaker. Gli ultimi rumor in merito ad un nuovo Half-Life (chiamato Citadel) hanno probabilmente indispettito il team di sviluppo e produttore hardware talmente tanto che ha dovuto prendere una presa di posizione piuttosto forte nei confronti del leaker.

Gabe Newell, fondatore di Valve Corporation

Andiamo con ordine: negli ultimi giorni sono emersi dei rumor in merito ad un eventuale nuovo Half-Life. A riportarli Tyler McVicker sulla piattaforma YouTube, dove ha un canale che cura le notizie che ruotano attorno a Valve. La società non ha preso però bene questa voce di corridoio, tanto che ha ritenuto opportuno intervenire. “È sempre bello vedere i coverage su quello che facciamo. La cosa più importante è che Tyler resta un giocatore e non ha assolutamente informazioni su quello che facciamo qui”, le parole di Valve dichiarate in un comunicato stampa a IGN.

Il comunico poi procede, va avanti e continua, si focalizza sugli annunci di Valve, passati e futuri. “Come tutti voi sapete, qualsiasi annuncio importante sui nostri progetti, su ciò a cui stiamo lavorando oppure no, arrivano tutti da noi”, conclude la nota spedita al sito web statunitense. Si tratta di una presa di posizione piuttosto forte: la società è sicura di non avere leaker interni e che comunque ogni singolo progetto è ovviamente soggetto a cambiamenti. E si tratta anche di un ottimo modo per non far illudere i fan che troppo spesso vanno in hype per progetti mai ufficializzati dal team di sviluppo.

Ovviamente questa presa di posizione non smentisce l’esistenza di un nuovo Half-Life. Come al solito, però, per sapere se si potrà giocare o no ad un nuovo capitolo dopo Alyx bisognerà appunto attendere un annuncio di Valve stessa. Se arriverà, bene. In caso contrario, scopriremo i futuri progetti della società non appena deciderà lei stessa di comunicarceli.