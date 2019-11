Valve è fortemente intenzionata a tornare sulla serie di Half-Life

L’annuncio di Half-Life Alyx si è concretizzato solamente qualche ora fa e ha scosso gli animi dei videogiocatori di tutto il mondo. Il nuovo titolo per Realtà Virtuale riporta Valve a pubblicare un prodotto targato Half-Life dopo ben tredici anni. Gli appassionati sperano che il prequel del secondo capitolo per dispositivi VR sia solo l’inizio di una rifioritura del brand, e a quanto pare potrebbe essere proprio così.

In una recente intervista David Speyrer di Valve ha dichiarato che: “Probabilmente non è una sorpresa sapere che molte persone all’interno di Valve desiderassero tornare a lavorare con l’universo di Half-Life. L’esperienza di Half-Life Alyx non ha fatto altro che rafforzare questo desiderio”.

Parlando di quello che riserverà il futuro dopo il rilascio del gioco per VR, Speyrer ha affermato: “Nel processo di creazione di Half-Life: Alyx, abbiamo dovuto esplorare nuovi modi per raccontare storie con i personaggi di questo mondo e abbiamo scoperto molte nuove esperienze di gioco che vanno oltre ciò che siamo stati in grado di fare negli anni passati. Ovviamente, dovremo aspettare e vedere come le persone reagiranno a Half-Life: Alyx una volta che sarà uscito, ma ci piacerebbe andare anche oltre”.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx sarà ambientato tra il primo e il secondo capitolo, e il giocatore verrà messo nei panni di Alyx Vance intenta a trovare un modo per salvare l’umanità dall’assalto degli alieni Combine. Il gioco uscirà a marzo 2020 e sarà disponibile sui dispositivi VR: Valve Index, htc Vive, Oculus e Windows Mixed Reality. Siete pronti per una nuova era per il brand di Half-Life? Diteci la vostra.