Valve sta lavorando a nuovi giochi e visori VR, lo conferma Gabe Newell

Negli ultimi giorni ha iniziato a girare sul web un particolare rumor riguardante quello che sembra essere un nuovo gioco di Valve. Ovviamente i primi pensieri sono subito caduti sul tanto sognato Half-Life 3, ma ben presto il rumor ha cambiato forma, svelando che il titolo in questione potrebbe essere un particolare sparatutto con influenze RTS. Oggi a chiarire la situazione della compagnia statunitense è stato lo stesso Gabe Newell, il quale ha confermato che la propria società è attualmente attiva nello sviluppo di nuovi giochi e non solo.

Gabe Newell, fondatore di Valve Corporation

Le parole di Newell non sono così recenti, ma solo ultimamente stanno facendo il giro del web. Qualche mese fa, infatti, Il presidente di Valve è stato protagonista di una conferenza all’interno di una scuola superiore di Auckland, all’interno della quale ha dichiarato che la compagnia creatrice di Half-Life e Steam attualmente sta investendo molto nello sviluppo di nuovi visori per realtà virtuale e nuovi giochi.

Sul palco, Newell ha risposto a diverse domande poste degli studenti, alcune delle quali riguardanti il coinvolgimento di Valve nello sviluppo di tecnologie immersive come AR, VR e BCI (interfaccia cerebrale). Per Newell, AR e VR non sono obiettivi finali, ma piuttosto dei passi necessari lungo la strada verso una futura diffusione del BCI, ovvero una tecnologia che è stata paragonata a una sorta di Matrix in termini di immersione e interattività.

Tutta la chiacchierata la si può ascoltare a questo indirizzo, ma Gabe ha anche confermato che Valve è ormai tornata a fare grossi investimenti anche sui giochi, come testimonia il recente Half-Life Alyx uscito poco più di un anno fa e che ha ottenuto grandissimi apprezzamenti da parte di critica e appassionati. Al fronte di queste dichiarazioni c’è davvero speranza per vedere in futuro il tanto atteso Half-Life 3?