Valve ha venduto più Steam Controller rispetto all’effettiva disponibilità

La scorsa settimana Valve ha dato il via ai propri attesissimi saldi autunnali di Steam e, per questa occasione è stato proposto lo Steam Controller al prezzo stracciatissimo di 5,50 euro. Alcuni di coloro che hanno approfittato dello sconto sulla periferica targata Steam sono rimasti delusi quando la stessa Valve si è trovata costretta ad annullare i loro ordini per l’esaurimento scorte.

La società americana ha annunciato che la produzione dello Steam Controller è stata sospesa, quindi ha voluto svendere rapidamente tutte le scorte rimanenti. Questa mossa da parte di Valve è stata effettuata anche nel caso di Steam Link, portando gli utenti ad acquistare in massa lo Steam Controller e altri accessori associati.

Un certo numero di utenti ha in seguito pubblicato su ResetEra le schermate del proprio stato di ordine che mostrano come il tutto è stato annullato, mentre tutte le altre transizioni riguardo gli altri articoli acquistati con i saldi autunnali sono andati a buon fine. Coloro che hanno ordinato solo lo Steam Controller invece hanno ottenuto direttamente il rimborso della spesa effettuata.

Il supporto di Steam ha inoltre rilasciato un messaggio riguardo la questione. “Durante i nostri recenti saldi autunnali, abbiamo preso per sbaglio più ordini per gli Steam Controller di quanti potessimo soddisfarne. Dal momento in cui non stiamo più producendo il prodotto, siamo impossibilitati a spedirvene uno, per questo gli utenti sono stati rimborsati” Siete riusciti ad acquistare uno Steam Controller?