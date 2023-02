Uno dei giochi che durante il corso deglu ultimi mesi ha fatto più incetta di cuori è senza dubbio Vampire Survivors, il buffo reverse bullet hell made in Poncle che ha portato lo sviluppatore Italiano alla ribalta in tutto il mondo. Un po’ parodia di Castlevania un po’ videogioco assuefacente come pochi, l’opera dopo aver fatto incetta di giocatori sulle varie console è sbarcata anche su cellulare con una monetizzazione estremamente poco aggressiva, che ha fatto parlare di sé ma che ha regalato grandissime gioie. Oggi andiamo a vedere una guida alle armi e alle evoluzioni in Vampire Survivors.

INDICE

Cosa bisogna sapere al riguardo armi ed evoluzioni in Vampire Survivors

Le armi rappresentano il fulcro centrale del gameplay di Vampire Survivors: senza è impossibile proseguire nel gioco o semplicemente divertirsi. Ci sono decine e decine di armi all’interno del gioco, tutte con nomi bizzarri o quasi, molto più per noi Italiani che per i videogiocatori stranieri. I requisiti da rispettare per sbloccare le varie armi del gioco sono davvero tantissimi e senza una lista è facile perdersi!

Le armi sono divise tra armi del gioco base e armi esclusive per il DLC Legacy of Moonspeel; a queste andrebbero aggiunte tutte le versioni potenziate delle armi attraverso evoluzioni ed unioni.

Il giocatore ha 8 slot disponibili all’interno del suo inventario: ogni arma può evolvere ad una sua versione successiva se presente (a livello elevato) insieme ad una particolare tipologia di equipaggiamento.

Detto ciò è tempo di immergersi in Vampire Survivors!

Vampire Survivors: guida alle armi

Vediamo ora la lista di armi base, controparti e evoluzioni presenti in VS!

Armi Base

Frusta : presente fin dalla prima partita

: presente fin dalla prima partita Bacchetta Magica : presente fin dalla prima partita

: presente fin dalla prima partita Pugnale : presente fin dalla prima partita

: presente fin dalla prima partita Ascia : presente fin dalla prima partita

: presente fin dalla prima partita Croce : sbloccata dopo aver trovato un rosario , uno degli oggetti utilizzabili che si trovano distruggendo i candelabri nelle mappe di gioco

: sbloccata dopo aver trovato un , uno degli oggetti utilizzabili che si trovano distruggendo i candelabri nelle mappe di gioco Rebbibbia : presente fin dalla prima partita

: presente fin dalla prima partita Bacchetta di Fuoco : sbloccata dopo aver distrutto 20 candelabri durante il corso di più partite

: sbloccata dopo aver distrutto durante il corso di più partite Aglio : sbloccata dopo aver consumato 5 polli , uno degli oggetti che si trovano distruggendo i candelabri nelle mappe di gioco.

: sbloccata dopo aver consumato , uno degli oggetti che si trovano distruggendo i candelabri nelle mappe di gioco. Acqua Sacra : presente fin dalla prima partita

: presente fin dalla prima partita Tracciarune : sbloccata dopo essere arrivato al 5° minuto di gioco con Pasqualina Belpaese in una singola partita

: sbloccata dopo essere arrivato al in una singola partita Anello del Fulmine : sbloccata dopo aver sconfitto almeno 5000 nemici in più partite

: sbloccata dopo aver sconfitto in più partite Pentacolo : sbloccata dopo essere sopravvissuti per almeno 20 minuti con un personaggio qualsiasi

: sbloccata dopo essere sopravvissuti per almeno Peachone : sbloccata dopo essere sopravvissuti per almeno 10 minuti con un personaggio qualsiasi

: sbloccata dopo essere sopravvissuti per almeno Ali d’ebano : porta Peachone al livello 7 in una singola partita

: porta in una singola partita Phiera der Tuphello : sbloccata dopo essere arrivato al 10° minuto di gioco in una singola partita usando Pugnala

: sbloccata dopo essere arrivato al in una singola partita usando Otto il Passerotto : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco in una partita usando Pugnala

: sbloccata dopo essere arrivato al in una partita usando Gatti Amari : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco usando Giovanna

: sbloccata dopo essere arrivato al usando Canto del mana : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco usando Poppea

: sbloccata dopo essere arrivato al usando Pignone d’Ombra : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco usando Concetta

: sbloccata dopo essere arrivato al usando Lancetta d’Orologio : sbloccata dopo aver utilizzato un orologion , uno degli oggetti che si trovano distruggendo i candelabri nelle mappe di gioco

: sbloccata dopo aver utilizzato un , uno degli oggetti che si trovano distruggendo i candelabri nelle mappe di gioco Alloro : presente fin dalla prima partita

: presente fin dalla prima partita Vento Sacro : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco con Zi’ Assunta

: sbloccata dopo essere arrivato al con Osso : ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Mortaccio

: ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Ciliebomba : ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Cavallo

: ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Carréllo : ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Bianca Ramba

: ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Pennellata Celestiale : ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio O’ Sole

: ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio La Robba : ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Ambrojoe

: ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Giubileo Supremo : ottenuta sconfiggendo il boss finale di Vampire Survivors nella mappa Eudaimonia Machine .

: ottenuta sconfiggendo il di Vampire Survivors nella mappa . Bracciale : sbloccata dopo essere arrivato al 30° minuto di gioco con Gallo o con Divano

: sbloccata dopo essere arrivato al 30° minuto di gioco con o con Scatola di caramelle : sblocca tutte le evoluzioni standard e le unioni delle armi

: sblocca le standard e le delle armi Victory Sword : sbloccata sconfiggendo, in una sola partita, 100.000 nemici utilizzando Queen Sigma

: sbloccata sconfiggendo, in una sola partita, utilizzando Fiamme di Misspell: ottenuta automaticamente sbloccando il personaggio Avatar Infernas

Controparti

Portando il personaggio Pugnala al livello 50 durante il corso di una singola partita si può ottenere la carta Arcana I – Gemelli. Questa carta ha un effetto molto particolare: se si ha la versione originale di un arma nell’inventario permette di creare un arma controparte, ovvero un arma identica nella funzionalità ma diversa nel nome e ininfluente sul numero di slot dell’inventario!

Ecco la lista completa di armi controparte secondo lo schermo NOME CONTROPARTE : NOME ARMA ORIGINALE

Zhar ptytsa : ali d’ebano

: ali d’ebano Muscolo rosso : Phiera Der Thupello

: Phiera Der Thupello Cygnus: Peachone

Peachone Distruttore di stormi : Gatti Amari

: Gatti Amari C’era due Volte: Otto il passerotto

Evoluzioni

Le evoluzioni sono versioni potenziate delle armi base che si sbloccano in maniera semplicissima: arma base (al livello massimo) + 1 oggetto passivo (anche non potenziati). Soddisfatti tali requisiti basterà aprire i forzieri che vengono lasciati dai mini-boss per ottenere automaticamente la versione evoluta dell’arma base. Le varie combinazioni si possono leggere all’interno del menu principale dopo aver sbloccato una determinata reliquia.

Lacrima di Sangue = Frusta & Cuore cavo

= Frusta & Cuore cavo Bacchetta Sacra = Bacchetta magica & Tomo intonso

= Bacchetta magica & Tomo intonso Mille e una lama = Pugnale & Parabraccio

= Pugnale & Parabraccio Ciclo del Tuono = Anello del Fulmine & Duplicatore

= Anello del Fulmine & Duplicatore Luna Magnificente = Pentacolo & Corona

= Pentacolo & Corona Fuoco Infernale = Bacchetta di fuoco & Spinaci

= Bacchetta di fuoco & Spinaci Spirale Fatale = Ascia & Candelabrador

= Ascia & Candelabrador Spada Celestiale = Croce & Quadrifoglio

= Croce & Quadrifoglio Vespri iniqui = Rebibbia & Estendicanto

= Rebibbia & Estendicanto Fame Boia = Gatti Amari & Maschera di Pietra

= Gatti Amari & Maschera di Pietra Mannajja = Canto del mana & Teschiomaniac

= Canto del mana & Teschiomaniac Divora-anime = Aglio & Pummarola

= Aglio & Pummarola La Borra = Acqua Sacra & Magnetosfera

= Acqua Sacra & Magnetosfera NO FUTURE = Tracciarune & Armatura

= Tracciarune & Armatura Tornio Valchirio = Pignone d’Ombra & Ali

= Pignone d’Ombra & Ali Corridoio infinito = Lancetta d’Orologio & Anello d’oro (potenziato al massimo) & Anello d’Argento (potenziato al massimo)

= Lancetta d’Orologio & Anello d’oro (potenziato al massimo) & Anello d’Argento (potenziato al massimo) Mantello Cremisi = Alloro & Metaglio sinistro (potenziato al massimo) & Metaglio destro (potenziato al massimo)

= Alloro & Metaglio sinistro (potenziato al massimo) & Metaglio destro (potenziato al massimo) Bi-bracciale = Bracciale (potenziato al massimo)

= Bracciale (potenziato al massimo) Tri-bracciale = Bi-bracciale (potenziato al massimo)

= Bi-bracciale (potenziato al massimo) Ceneri di Muspell = Fiamme di Misspell & Vaso di Torrona

Unioni

Ultima categoria di potenziamenti possibili è quella delle unioni, ovvero le armi che si sbloccano portando 2/3 armi e oggetti al massimo livello. Esattamente come abbiamo visto per le evoluzioni anche queste armi si ottengono grazie agli scrigni dei mini boss ma c’è una piccola differenza: le 2 armi sommate libereranno uno slot nell’inventario, permettendo al giocatore di continuare a potenziarsi.

Phieraggi : Phiera der Tuphello + Otto il Passerotto + Tiragisù

: Phiera der Tuphello + Otto il Passerotto + Tiragisù Vandalier: Peachone + Ali d’ebano

Peachone + Ali d’ebano Fuwalafuwaloo: Vento Sacro + Lacrima di Sangue

Guida alle armi e evoluzioni di Vampire Survivors: Legacy Of Moonspeel

Il DLC di Vampire Survivors recentemente uscito aggiunge al titolo nuovi personaggi e nuovi strumenti di morte. Data la quantità di carne messa sul fuoco andiamo a integrare la nostra guida armi e evoluzioni di Vampire Survivors con lo splendido DLC Legacy Of Moonspell.

Armi base Legacy of Moonspeel

Quattro Stagioni : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco usando Menya

: sbloccata dopo essere arrivato al usando Vento Argentato : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco con Miang

: sbloccata dopo essere arrivato al con Notte d’evocazione : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco con Syuuto

: sbloccata dopo essere arrivato al con Mille bolle blu : ottenuta automaticamente dopo aver sbloccato Gav’Et Oni

: ottenuta automaticamente dopo aver sbloccato Veste del miraggio : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco con Babi-Onna

: sbloccata dopo essere arrivato al con 108 bocce : sbloccata dopo essere arrivato al 15° minuto di gioco con McCoy-Ony

: sbloccata dopo essere arrivato al con Spada Notturna: sbloccata dopo aver esplorato la mappa Monte Moonspeel

Evoluzioni Legacy Of Moonspeel