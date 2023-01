La versione mobile di Vampire Survivors ha reso tutti contenti con la sua uscita totalmente gratuita. Nel raccontare le ragioni di questa scelta e le dinamiche dietro al suo sviluppo, in un messaggio conclusivo del 2022 su Steam, lo sviluppatore (Poncle) ha spiegato quali vicissitudini hanno spinto alla realizzazione autonoma di questa versione. A quanto pare il rallentamento generale, anche in ambito DLC, ha le sue buone ragioni.

L’idea iniziale di Poncle era quella di affidare la versione mobile di Vampire Survivors a uno sviluppatore specializzato in tal senso. Dopo mesi di ricerche, però, l’unica soluzione plausibile, dal suo punto di vista, è stata quella di realizzare il tutto autonomamente, dato che nessuno abbracciava la sua visione di una monetizzazione “non predatoria”. La comparsa di tantissimi cloni del gioco, inoltre, ha dato un’ulteriore spinta al progetto.

L’impellenza di realizzazione qualcosa ha spinto lo studio a lavorare al meglio delle proprie possibilità, rilasciando il prima possibile il titolo sugli store mobile. Non avendo previsto di doversene occupare in prima persona, e mancando di alcuni esperti di settore, Poncle ha sì rilasciato Vampire Survivors su mobile, ma con qualche piccolo pezzo mancante da aggiungere mano a mano: “Visto che siamo ancora senza un ingegnere di backend/full stack, alcune cose potrebbero richiedere più tempo del previsto”, si legge. Nel messaggio troviamo anche le ragioni che hanno spinto alla pubblicazione gratuita del titolo: “Il mercato della telefonia mobile funziona diversamente dal resto, e rendendo Vampire Survivors un’app a pagamento avrei impedito a molti nuovi giocatori di provare il gioco. Questo è il motivo per cui ci siamo ritrovati con un approccio free-for-real, in cui la monetizzazione è minima ed è progettata per non interrompere mai la tua esperienza, mantenendo sempre tutto sotto il tuo controllo tramite un paio di pulsanti ‘guarda gli annunci’, scelte facoltative in game, e senza alcun apporto reale legato ai soldi veri attorno cui sono solitamente progettati i cashgrab mobili. Si tratta semplicemente del gioco completo, giocabile offline, in orizzontale o in verticale, con controlli touch o con un gamepad”.

Vampire Survivors è attualmente disponibile su PC e mobile. Il suo enorme successo ha lasciato tutti di sasso, anche il suo sviluppatore, portando all’uscita anche di contenuti aggiuntivi ulteriormente apprezzati dalla community, nel corso dell’anno.