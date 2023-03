No, non è un sogno ma è una bellissima realtà: Vampire Survivors, il roguelite sorprendente sviluppato da Luca “Poncle” Galante ha ufficialmente vinto il “Best Game”, quindi Miglior Gioco, ai BAFTA Games Award 2023. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito videoludico, il più importante in Inghilterra. Oltre a questo, ha vinto anche “Best Game Design”, altro premio importantissimo.

Questo è un risultato straordinario per un ragazzo italiano (trasferitosi a Londra ben 12 anni fa) che mai ha avuto il piacere di vincere un premio così importante, che questo sia l’inizio di qualcosa di importante per il mercato italiano? Chissà, magari l’eco fa smuovere qualcosa. Non è la prima volta che ai BAFTA vince un titolo particolare, l’anno scorso vinse infatti un altro grande gioco, Returnal (che potete acquistare su Amazon per PS5 e su Steam per PC).

Vi ricordiamo che Vampire Survivors lo potete trovare su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, MAC e mobile, sia Android che iOS. Il gioco costa veramente pochissimo, ma sappiate che è possibile giocarlo anche su Xbox Game Pass PC e Console, oltre che in cloud. Insomma, se ancora non l’avete provato, non avete più scuse per non farlo, magari seguendo anche la nostra guida per sbloccare le varie abilità.

Della bellezza di Vampire Survivors ce ne eravamo accorti tutti, persino l’Head of Xbox, Phil Spencer, che ha totalizzato centinaia di ore sul gioco, diventando il fan numero uno di Luca Galante. Sia mai che questo successo spinga Luca Galante a nuovi contenuti per il gioco, che ancora oggi è un successo inarrestabile sul mercato. Il margine per ottenere ulteriori vendite e consensi ci sarebbe visto che il titolo non è ancora arrivato su Nintendo Switch e PS5.

Complimenti ancora a Luca “Poncle” Galante, davvero una gran bella soddisfazione per un ragazzo italiano e diciamocelo, anche un po’ in estrema distanza per il nostro paese. Speriamo ora che qualcosa si smuova anche da noi.