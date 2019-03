Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: ecco il trailer

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è stato finalmente svelato: possiamo ammirarne un trailer e alcune immagini. La data di uscita non è troppo lontana.

Dopo alcune settimane di tease e rumor, Paradox Interactive ha finalmente confermato che pubblicherà Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. L’annuncio è arrivato durante la Game Developers Conference. Il gioco è sviluppato da Hardsuit Labs e non si tratta di un remake o di una remastered del Bloodlines del 2004, ma di un vero e proprio seguito.

Si tratta di un gioco di ruolo in prima persona che ha luogo molto anni dopo gli eventi di Bloodlines ed è ambientato in una città mai apparsa nella serie: Seattle, Washington. È stato rilasciato un trailer di annuncio che possiamo vedere qui sotto.

In Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, i giocatori controlleranno un vampiro in fuga e dovranno destreggiarsi tra clan di vampiri e fazioni politiche che stanno combattendo per il controllo della città, mentre utilizza vari poteri vampirici, sia per combattere in prima persona che per approcciare le situazioni in modo più furtivo.

Il trailer non presenta scene di vero gameplay, ma unicamente filmati in CG: ci permette comunque di farci un’idea dell’ambientazione e del mix di poteri e combattimenti promessi da Paradox Interactive. Il video è adrenalinico e non rinuncia a qualche soluzione visiva molto d’impatto, come lo tsunami di sangue che pare pronto ad abbattersi sulla città. Riusciremo a fuggirgli, oppure ne saremo travolti? Sono state inoltre distribuite, tramite Steam, alcune immagini che possiamo ammirare qui sotto.

Brain Mitsoda, designer e scrittore dell’originale Bloodlines, è nuovamente parte del progetto nel ruolo di lead narrative designer. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 non sarà rilasciato prima del Q1 2020: attualmente è possibile effettuare il preorder su Steam, Epic Store, GOG e sullo store di Paradox. Il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate di questo gioco? Lo attendavate, oppure l’IP di Vampire: The Masquerade non vi fa né caldo né freddo?