Vampire: The Masquerade – Coteries of New York: nuovo gioco per PC e Switch

Vampire: The Masquerade proporrà un nuovo gioco su PC e Nintendo Switch: vediamo tutti i dettagli su quanto annunciato da Draw Distance.

Vampire: The Masquerade si prepara ad approdare su PC e su Nintendo Switch con un nuovo gioco, ben diverso da Bloodlines 2. Oggi, infatti, Draw Distance ha annunciato Coteries of New York: si tratta di un gioco fondato principalmente sulla narrazione. Sappiamo che la trama del gioco verterà attorno alla Grande Mela e a due fazioni rivali di vampiri: i tradizionalisti della Camarilla e gli indipendentisti Anarchs.

Sarà possibile scegliere a quale clan appartenere e, di conseguenza, quali poteri unici avere. Ogni clan agirà in modo unico e permetterà di approcciarsi alle questioni etiche in modo diverso, con tanto di linee di dialogo uniche. Ci saranno molte quest durante le quali interagire con gli altri personaggi, creare relazioni e anche un proprio circolo personale, nel momento nel quale si ha ottenuto la lealtà dei vari NPC. Chiaramente, il corso della storia e il finale saranno modificati dalle nostre scelte: l’obbiettivo è di dare una grande rigiocabilità.

Per ora non è stato mostrato nulla del gioco e non sappiamo come sarà a livello di gameplay. Gli sviluppatori hanno promesso che le ambientazioni ci colpiranno e che le tematiche della trama saranno molto mature, come tipico della serie. Inoltre, il gioco è canon: la trama di Vampire: The Masquerade – Coteries of New York saranno parte della lore ufficiale di Vampire: The Masquerade 5th Edition.

Come già detto, sarà disponibile su PC e Nintendo Switch. La data, per ora, è fissata per un generico 2019. Nel caso nel quale il titolo abbia successo, potrebbe arrivare anche su PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate?