Vanquish Remaster: Microsoft svela per errore il gioco, annuncio ai TGA 2019?

Uscito inizialmente nel 2010 su Xbox 360 e PlayStation 3, e arrivato poi nel 2017 su PC, Vanquish sembra pronto ad approdare anche sull’attuale generazione, probabilmente in una versione remaster. Il Microsoft Store ha infatti aperto una pagina dedicata al gioco, nella quale viene indicato che sarà disponibile su Xbox One con supporto agli obbiettivi Xbox Live e, su Xbox One X, a 4K Ultra HD e 60 FPS. Possiamo infatti leggere “Rimasterizzato per la prima volta su Xbox One”. Probabilmente, sarà disponibile anche su PlayStation 4, ma per ora non ci sono conferme in merito.

Il gioco è stata sviluppato da PlatinumGames e distribuito da SEGA. Si tratta di uno sparatutto in terza persona dallo stile dinamico e basato sulla caccia al punteggio, non alla pura sopravvivenza. Secondo il Microsoft Store, la data di uscita è il 18 febbraio 2020.

La descrizione ufficiale riporta le seguenti parole: “L’amato sparatutto sci-fi è ritornato. La Terra è sovrappopolata e soffoca a causa delle limitate risorse disponibili: per questo motivo guarda speranzosa a Providence, la colonia spaziale a energia solare. Quando Providence viene conquistata da un gruppo ribelle e la sua tecnologia usata per devastare le città, è compito di un’unità speciale di Marine spaziali riottenerne il controllo.”

“Equipaggiato con BLADE, un sistema d’armamenti che può scannerizzare, copiare e riprodurre fino a a tre armi reali, l’agente della DARPA Sam Gideon deve infiltrarsi a Providence e sconfiggere le legioni di avversari tecnologicamente avanzati, oltre a disabilitare un emettitore di energia che minaccia la vita sulla Terra.”

A questo punto, manca solo un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare in occasione dei The Game Awards 2019. Fino ad allora, però, dovremo considerare queste informazioni come non completamente ufficiali, anche se la possibilità che si tratti di un falso allarme sono veramente molto basse. Diteci, voi cosa ne pensate di Vanquish?