Vendite software francesi: Mario Kart 8 Deluxe in cima

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi bilanci riguardanti le vendite dell’anno appena giunto al termine. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono stati divulgati i dati di vendita software, relativi al mercato franchese, nella settimana che va dal 6 gennaio al 12 gennaio 2020.

In prima posizione troviamo, ancora una volta, Mario Kart 8 Deluxe, la rivisitazione in Full-HD per Nintendo Switch del titolo originariamente uscito su Wii U. Al secondo posto troviamo invece Call of Duty Modern Warfare, reboot del celebre sparatutto in prima persona a cura di Infinity Ward uscito in origine nell’ormai lontano 2007 su console di vecchia generazione.

Al terzo podio, infine, toviamo Luigi’s Mansion 3, l’ultima avventura del personaggio di Nintendo uscito lo scorso ottobre in esclusiva per Nintendo Switch. Seguono, per concludere, rispettivamente in quarta e quinta posizione, FIFA 20 e Pokémon Spada e Scudo, l’ultima reincarnazione di Game Freak approdata per la prima volta nella serie su console casalinga, introducendo l’ottava generazione di Pokémon all’interno della inedita regione di Galar.

E voi, state ancora giocando a Mario Kart 8 Deluxe? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!