VGP Tour riparte il 30 e 31 marzo

VGP Tour inizia domani e proporrà tante zone dedicate ai fan dei videogame, siano essi in cerca di esperienze per la famiglia o tornei per veri esperti!

Il 30 e 31 marzo avrà luogo la prima tappa del Videogames Party Tour 2019, presso il Centro Commerciale Auchan di Cesano Boscone (Milano). Parliamo di uno dei tour più amati dai videogiocatori, arrivato al tredicesimo anno di attività. Il VGP Tour si pone l’obbiettivo di offrire agli appassionati la possibilità di toccare con mano le novità del mondo videoludico e coinvolgere tutti, dai giocatori casual ai veri professionisti del settore, in attività e tornei completamente gratuiti con gadget e ricchi premi in palio. Il VGP Tour si sviluppa in diverse aree: Family Nintendo : dove sarà possibile provare videogame amati come Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e le novità del recente Yoshi’s Crafted World;

: dove sarà possibile provare videogame amati come Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e le novità del recente Yoshi’s Crafted World; Dance : ci si potrà lanciare nelle coreografie e nei balli di Just Dance 2019;

: ci si potrà lanciare nelle coreografie e nei balli di Just Dance 2019; Warner Games : ultime novità LEGO Games, come Lego Movie 2 e Lego DC Super-Villains;

: ultime novità LEGO Games, come Lego Movie 2 e Lego DC Super-Villains; Simulatori : incentrato su Dirt Rally 2.0;

: incentrato su Dirt Rally 2.0; eSport Torneistica : ben 6 tornei a premi dei titoli più amati tra i giocatori;

: ben 6 tornei a premi dei titoli più amati tra i giocatori; Indie: lo sviluppatore italiano 3DClouds presenterà Xenon Racer su due postazioni powered Intel. Leggi anche: Leggi anche: Xenon Racer Recensione, il racing secondo 3DClouds Lo sponsor di questa tappa è Game Stop Zing che metterà a disposizione per tutti i partecipanti 10€ di sconto sugli acquisti. L’evento è reso possibile anche grazie ad Aoc e a Philips che hanno fornito vari monitor gaming di ultima generazione. Trust Gaming, con le sue periferiche da gaming per tutte le piattaforme, garantirà fantastici premi per tutti i vincitori dei tornei, oltre a inserire i propri prodotti nel setup dell’area tornei. Infine, ha contribuito anche Noware, startup italiana punto di riferimento per i videogiocatori che vogliono migliorare le proprie performance di gioco e salvare la salute degli occhi. Con i suoi occhiali anti luce blu Nowave è una soluzione efficace contro l’affaticamento visivo e il mal di testa dopo tante ore di gioco. L’apertura sarà domani, sabato 30 marzo 2019, alle ore 12.00. Domenica aprirà alle 10.00 e alle 14.30 ci saranno i tornei di FIFA 19, COD: Black Ops IIII, Tekken 7, Super Smash Bros. Ultimate, Dirt Rally 2.0 e Just Dance 2019. La prossima tappa sarà a Roma – Centro Commerciale Auchan Casal Bertone il 14-15 aprile 2019.