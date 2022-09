A differenza di quanto programmato e di quanto precedentemente annunciato, Paradox Entertainment ha deciso di fare retromarcia: Victoria 3 non sarà più disponibile su PC Game Pass al lancio, come svelato già un anno fa in occasione di uno dei primi trailer. Il team di sviluppo e publisher non ha però voluto specificare i motivi dietro questa scelta, limitandosi semplicemente a dare l’annuncio del mancato arrivo dello strategico al day one.

La notizia è passata decisamente in sordina per due motivi: il primo è stata l’assenza di comunicati stampa, che ha sicuramente minato la comunicazione con le testate di settore. Il secondo, invece, è da ricercarsi nell’aggiornamento relativo alla scomparsa del gioco su PC Game Pass, divulgato esclusivamente sul forum ufficiale del gioco.

“Il gioco sarà un’esclusiva Steam al lancio. Abbiamo discusso con i nostri partner e abbiamo deciso che Victoria 3 non farà parte di PC Game Pass e del Microsoft Store. I fan di Paradox potranno continuare a giocare ai nostri strategici come Crusader Kings III e molti altri già inclusi nel servizio”, si legge sul forum ufficiale di Paradox, datato martedì 30 agosto 2022, giorno in cui è stata annunciata la data di uscita del gioco. I motivi dietro questa scelta, come si evince dal messaggio, non sono stati comunicati, ma Paradox ha dichiarato che la partnership con Xbox proseguirà, indipendentemente da questa scelta. Con molta probabilità il gioco arriverà su PC Game Pass solamente dopo la release, come già accaduto con altri giochi del team di sviluppo. Chiaramente sono solo nostre ipotesi e non è detto che troveranno conferme nel corso dei prossimi mesi.

Victoria 3 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022. Il gioco sarà un’esclusiva Steam, come comunicato proprio da Paradox. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.