Svelato un video esclusivo del più grande momento nella storia di Street Fighter, dopo 15 anni

Street Fighter ha una lunga storia, ma gli appassionati ricorderanno in particolare il grande scontro del 2004, conosciuto come EVO Moment 37.

Quest’anno segna il quindicesimo anniversario del leggendario scontro tra Daigo Umehara e Justin Wong in Street Fighter III: 3rd Strike, avvenuto nel 2004, che tutti quanti noi conosciamo come “EVO Moment 37” o “Daigo Parry”. Giusto in tempo, è stato svelato un nuovo video esclusivo di questo grande momento, grazie a Mark Julio, che lo ha condiviso tramite YouTube.

Nel video che potete trovare poco sotto, possiamo vedere tutto l’incontro da un’angolazione differente (e molto più chiara), ma sopratutto è possibile sentire il pubblico commentare in diretta lo scontro. L’eccitazione degli spettatori cresce di momento in momento, fino al gran finale, durante il quale Daigo para completamente la super combo dell’avversario, dandogli poi il colpo di grazia e garantendosi così la vittoria. Ecco a voi il nuovo filmato.

Il filmato originale, in circolazione da tempo, è a questo indirizzo. Come potete vedere, quello nuovo ci permette di avere una visione molto più chiara di tutto lo scontro. Diteci, siete appassionati di Street Fighter e, in particolare, di Street Fighter III: 3rd Strike? Eravate già stati spettatori di questo leggendario incontro, oppure è la prima volta che avete modo di vederlo?