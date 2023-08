Questi ultimi giorni di agosto si stanno dimostrando perfetti per fare acquisti se siete appassionati di videogiochi: mentre su Amazon è in corso la Gaming Week, con sconti su tantissimi prodotti, anche CDKeys ha fatto partire una nuova ondata di offerte estive, con un ampio catalogo di titoli in ribasso fino al 29 agosto.

Dai titoli sportivi agli horror, passando per racing game e giochi action, il catalogo proposto da CDKeys è talmente vario che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, questi sconti estivi sono particolarmente interessanti dato che sono presenti svariati giochi in uscita nelle prossime settimane, per cui potrete risparmiare sui preorder delle opere che attendete di più.

Tra gli sconti senza dubbio più interessanti vi è la standard edition di EA Sports FC 24, ovvero l’ex FIFA, disponibile per il preorder su Xbox Series X|S e Xbox One a soli 61,99€ invece di 80,09€. Nel nuovo capitolo del simulatore calcistico più amato di sempre godrete di un gameplay più realistico che mai per merito della tecnologia HyperMotionV e dell’innovativo motore grafico Frostbite.

Sono stati utilizzati i dati volumetrici di più di 180 calciatori professionisti per assicurare il realismo dei movimenti in ogni momento della partita, mentre la presenza di oltre 19 mila giocatori, 700 squadre e oltre 30 campionati vi permetterà di immergervi completamente in qualsiasi scontro desideriate. Che sia la modalità carriera o la classica partita veloce contro gli amici, rimarrete estasiati da ogni frame di EA Sports FC 24.

Tra i preorder in sconto c’è anche Assassin’s Creed Mirage, disponibile nella versione per PC a soli 35,09€ invece di 52,59€. Il nuovo capitolo dell’iconica saga in uscita il 5 ottobre vi metterà nei panni di Basim, un astuto ladro di strada in cerca di risposte e giustizia, mentre si muove per le strade affollate della Baghdad del IX secolo. Potrete godere di una rivisitazione moderna delle caratteristiche iconiche e del gameplay che hanno definito il franchise per 15 anni, percorrendo la città senza problemi e abbattendo furtivamente i bersagli con assassinii più viscerali che mai.

Avrete a disposizione il più vasto assortimenti di strumenti mai visto nella saga, esplorando una mappa vasta che vi porterà fino ad Alamut, la leggendaria dimora degli Assassini che hanno gettato le basi del Creed. Se siete fan della serie Ubisoft non potete perdere assolutamente Mirage, soprattutto a un prezzo così scontato!

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi titoli in sconto su CDKeys, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata ai Summer Sales per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le offerte saranno valide solo fino al 29 agosto, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!