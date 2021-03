Videogiochi a 80 Euro? I giocatori lo accetteranno, per Take-Two

Tra gli argomenti più cladi che sono stati sdoganati con l’arrivo delle console di nuova generazione, il discorso aumento di prezzi dei videogiochi next-gen fa sempre scaldare parecchio gli animi. Nel corso degli scorsi mesi gran parte delle grandi compagnie dell’industria videoludica hanno detto la loro sulla questione, ed è già possibile vedere concretamente un aumento su alcune delle produzioni tripla A giunte nei vari negozi sia fisici che digitali.

Ad entrare nel discorso c’è stata anche Take-Two, il colosso americano che, per il momento, ha pubblicato un solo gioco al prezzo di 80 Euro, ovvero NBA 2K21: che per il momento è anche disponibile all’interno del catalogo Xbox Game Pass. A dire la propria sull’aumento di prezzi è stato Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, il quale si è detto molto positivo sull’accettazione di questo aumento per i videogiochi next-gen.

Entrando più nel dettaglio, Zelnick ha confermato come Take-Two deciderà a seconda del gioco se attuare o meno un prezzo maggiorato. “Stiamo offrendo una grande varietà di esperienze videoludiche e non è affatto l’ultima volta che abbiamo assistito ad un aumento dei prezzi negli USA. Per questo crediamo che i consumatori siano pronti per questo aumento dei prezzi sui videogiochi tripla A”.

Il concetto alla base del discorso promosso dal CEO di Take-Two, è quello di proporre ai giocatori esperienze sempre ricche di grandi contenuti, un’elevata rigiocabilità e soprattutto che sia in linea con il prezzo proposto in fase di acquisto. Sembra che il discorso aumento prezzi ci accompagnerà ancora per molto durante queste generazione videoludica. Cosa ne pensate del pensiero di Take-Two? Siete disposti a pagare di più un nuovo videogioco che magari attendete da diverso tempo? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.