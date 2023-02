Il mese di dicembre per i videogiocatori ha ormai ottenuto un importanza grazie ai sempre più popolari The Game Awards. L’appuntamento di fine anno celebra i migliori videogiochi che sono usciti nei precedenti dodici mesi e, con la sempre maggior espansione del mercato videoludico, ormai questo medium sta arrivando anche su palchi inediti prima d’ora, come per esempio quelli dei Grammy Awards.

Per la prima volta nella storia dei Grammy Awards, premiazione che va a celebrare l’industria musicale, anche i videogiochi hanno avuto una categoria tutta dedicata. Questo avvenimento entra di diritto nella storia, e va a sottolineare quanto il medium videoludico possa avere dalla sua anche un comparto musicale di altissimo livello. Ora che la serata di gala si è conclusa abbiamo anche un primo storico vincitore per la categoria Best Score Soundtrack for Videogames.

A portarsi a casa l’ambito premio è stato Assassin’s Creed Valhalla con la sua più recente espansione Dawn of Ragnarok. La colonna sonore presente all’interno dell’esperienza targata Ubisoft ha primeggiato contro una serie di altre grosse produzioni videoludiche come: Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians of the Galaxy e Old World, tutti titoli che sono sul mercato da più di un anno e siamo già curiosi di capire quali saranno i candidati dell’anno prossimo.

Per celebrare questa vittoria storica, la pagina Twitter ufficiale di Assassin’s Creed ha pubblicato un post dedicato, all’interno del quale possiamo ascoltare uno spezzone della colonna sonora che ha vinto agli scorsi Grammy Awards 2023. Ancora una volta i videogiochi dimostrano di essere in prima fila tra i medium più importanti e popolari, e siamo certi che questo sia solo l’inizio di una presenza sempre più importante di questo medium nell’intrattenimento mondiale.

