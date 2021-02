Videogiochi: distrugge un cabinato arcade, arrestato un ragazzino

Se siete nati tra gli anni 80 e 90 vi ricorderete sicuramente le giornate intere passate a giocare ai videogiochi arcade. Purtroppo questa usanza nel nostro paese si è mano a mano persa, creando quel non so che di malinconia che avrà colpito anche voi. Il Giappone, ancora oggi, è pieno di sale giochi e con diversi tipi di cabinati al loro interno. Con l’emergenza da coronavirus, non c’è più quel via vai di un tempo, ma molti riescono comunque a sfruttare un po’ di tempo sfogandosi magari dopo una giornata impegnativa.

Nonostante sia raro sentire notizie di questo tipo, in Giappone è stato arrestato in questi giorni un ragazzino di sedici anni con l’accusa di aver preso a calci un cabinato di videogiochi arcade, per la precisione un Punching Machine. Il ragazzo residente a Kakogawa è stato quindi braccato dalla polizia con l’accusa di danni alla proprietà recata ai gestori della sala giochi del posto. Il ragazzino ha dichiarato di aver inserito un sacco di soldi e, dopo aver visto che la Punching Machine continuava a non funzionare, ha deciso bene di prenderla a calci “tre o quattro volte”.

Le Punching Machine in Giappone sono davvero numerose nelle sale giochi, deve essere stato curioso trovare durante una ronda un ragazzino preso a prendere a calci un cabinato, dalla nostra possiamo immaginare che dopo l’arresto gli abbiano semplicemente fatto una lavata di capo magari consigliandogli i classici metodi di respirazione per calmarsi prima di agire con violenza. Una storia assurda che però potrebbe strapparvi una piccola risata, qui di seguito vi lasciamo uno dei tanti esempio di Punching Machine presenti in Giappone.

Cosa ne pensate di questa notizia? Che rapporto avete avuto con i cabinati di videogiochi arcade? Fateci sapere qualche aneddoto con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico e non solo.