Si sente sempre più spesso parlare di come i videogiochi online siano un mondo decisamente ostile. Non è infatti raro che i giocatori vengano bullizzati o insultati durante le partite. Un nuovo report potrebbe aver scoperto come questo fenomeno sia ben più esteso rispetto a quanto potessimo pensare.

Lo studio, pubblicato su Preply, ha svelato alcuni dettagli decisamente interessanti. Il primo riguarda il dato di chi ha subito molestie: oltre il 90% dei giocatori afferma di essere stato vittima di bullismo online e circa 7 giocatori su 10 hanno considerato l’idea di mandare in pensione i videogiochi online. Due giocatori su cinque hanno anche subito razzismo e le piattaforme dove i bulli colpiscono di più sono Xbox e PlayStation. I bulli proliferano soprattutto negli shooter multiplayer e nei giochi arena.

Questi numeri fanno riflettere ed è ovvio che ci sia un problema relativo ai comportamenti. Lo studio ha però fatto emergere un altro dato inquietante: in tantissimi hanno ammesso sì di aver subito atto bullismo, ma anche di averlo fatto a loro volta. I numeri? Più del 50% dei giocatori ha bullizzato altri utenti. Una sorta di botta e risposta, che però porta a una semplice domanda: davvero il gaming online aumenta la cattiveria di alcune persone? La risposta è probabilmente sì e i motivi dietro ciò potrebbero essere diversi, e chissà che in futuro un nuovo studio non faccia luce su questa problematica.

Nel corso degli anni sono state prese varie misure per evitare il fenomeno del bullismo nei videogiochi online. Purtroppo, a causa delle community decisamente vaste, è impossibile controllare tutti i giocatori. Per avere un’esperienza di gioco sicura, dunque, i consigli sono sempre gli stessi: disabilitare tutte le chat in-game, sia vocali che scritte, e cercare di partecipare alle partite online solamente con un gruppo di amici fidati. Purtroppo il bullismo online non conosce soluzioni definitive e non verrà mai eliminato nella sua totalità.