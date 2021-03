Videogiochi in formato fisico: i single player vendono ancora molto?

Negli ultimi anni ci si è sempre chiesti se il digitale avesse sconfitto definitivamente il formato fisico nei videogiochi, specialmente dopo le vicende legate al COVID 19. Sappiamo bene come quest’ultimo abbia avuto un calo nell’ultimo anno ma c’è chi dà ancora speranza. Quel qualcuno è Christopher Ding di GamesIndustry che ha voluto analizzare in modo approfondito la questione. Uno dei dati che ha stupito è stato quello relativo ai titoli venduti nel Regno Unito, secondo questi infatti ben l’85% dei soldi spesi giochi è andato ai negozi digitali.

Ding ha voluto analizzare il tutto nei minimi dettagli trovando un collegamento tra videogiochi online e formato digitale. Secondo lui infatti più un titolo ha componenti multiplayer più viene acquistato digitalmente. L’esempio che salta subito all’occhio è quello relativo a Call of Duty Black Ops Cold War, il quale ha venduto oltre 70% di copie in formato digitale. Se invece si va a controllare i dati relativi alle vendite di un Assassin’s Creed Valhalla queste scendono di un 30% circa.

Rimane assolutamente plausibile che il tutto sia dovuto al fatto che al termine dell’avventura di un gioco single player questo venga successivamente venduto, oppure inserito nella propria “collezione”. Altri esempi che testimoniano quanto il formato fisico dei videogiochi single player sia importante sono The Last of Us 2 con un 36% delle vendite digitali e Marvel’s Spider-Man Miles Morales con solo il 32%. C’è da considerare inoltre che i titoli multiplayer sono soggetti a continui aggiornamenti, il che diventa certamente meno stressante da parte del consumatore togliere e reinserire il disco nella propria console ogni volta.

Digital splits for games in the UK are interesting. 70% of Call of Duty: Black Ops Cold War sales were digital. 52% of FIFA 21 was digital. Assassin's Creed Valhalla was 40% digital. Spider-Man Miles Morales was 32% digital. Last of Us 2 is 36%. Offline games do well boxed — Christopher Dring (@Chris_Dring) March 4, 2021

In sintesi, il formato digitale è in via di estinzione? Assolutamente no, specialmente se vediamo che ancora oggi vengono sfornati capolavori single player del calibro di God of War o lo stesso The Last of Us 2. Ciò non toglie che il digitale sta sempre prendendo più piede e probabilmente le vendite aumenteranno con il passare degli anni rendendo il formato fisico “obsoleto”. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nella sezione dedicata con un commento se siete d’accordo o meno.