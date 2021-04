Videogiochi: in Italia si gioca più su Xbox che su PlayStation

Gamesindustry ha recentemente messo in luce alcuni curiosi dati relativi al mercato dei videogiochi in Italia e, come capita spesso in queste situazioni, si sono scoperte diverse curiose informazioni. Abbiamo visto come il 2020 sia stato un anno estremamente prolifico sulla questione guadagni, per tutto il mondo. Nel Bel paese il valore globale del mercato ha superato i 2 miliardi di dollari, in crescita del 21,9% rispetto agli 1,79 miliardi registrati nel 2019.

La pandemia ha fatto salire inevitabilmente le ore di gioco per ogni utente, circa 8 ore a settimana. Numeri assolutamente positivi se confrontati con quelli del 2019. Altro dato estremamente curioso, in Italia si gioca più su Xbox che su PlayStation. Nonostante al momento non si conosca ancora quale console next gen sia la più venduta nel nostro paese, i dati testimonierebbero infatti che i dispositivi Xbox sembrerebbero essere quelli più utilizzati. Gli intervistati trascorrerebbero in media 4,3 ore su Series X|S rispetto alle 3,3 di PS5.

Durante la pandemia, c’è stato un incremento netto dei videogiocatori e di uso dei videogiochi. In Italia, infatti, attualmente almeno il 38% si definisce tale. Ma la sorpresa deriva dai dispositivi, infatti il mobile sembra essere la piattaforma in grado di intrattenere più a lungo, di media 5 ore a settimana, subito dopo il PC con 4,7 ore di media a settimana. A stupire sono le vecchie console portatili, con Nintendo 3DS che continua tutt’ora ad essere una console usata parecchio da una buona fetta di utenza: 1,9 milioni di persone ci giocano attualmente con una media di 1,7 ore a settimana.

Insomma, si trattano di dati certamente positivi, influenzati specialmente dalla pandemia che ha colpito il mondo intero. Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per ogni novità e curiosità riguardanti questi dati, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.