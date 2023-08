Nel corso dei prossimi mesi usciranno tantissimi titoli degni di nota, dall’iper-atteso Starfield al classico, seppur con una veste nuova, EA Sports. Ebbene, a prescindere da quali siano i giochi che non vedete l’ora di avviare, grazie agli sconti di Instant Gaming potrete risparmiare fino al 60% su un’ampia selezione di preorder!

Decine di titoli in uscita fino al 31 dicembre 2023 sono, infatti, disponibili a prezzi decisamente convenienti per piattaforme come PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Non dovrete far altro che scegliere cosa acquistare e riscattare i codici che vi arriveranno direttamente via email nei vari store come Steam o Microsoft Store.

Tra i giochi in preorder in offerta più interessanti vi è, per esempio, Lies of P, in sconto per PC a soli 39,89€ invece di 60,00€. Il super atteso souls-like sviluppato da neowiz e in uscita il 19 settembre vi metterà nei panni di una versione modernizzata e agguerrita di Pinocchio, il quale si risveglia nella misteriosa città di Krat e si imbarca in una missione per trovare Geppetto.

Dovrete, quindi, farvi strada in una magnifica ambientazione in stile Belle Epoque, sfruttando la vostra spada, un braccio meccanico e svariate abilità per far fronte a orde di nemici, sviluppando uno stile di combattimento tarato sulle vostre preferenze. Come in ogni souls-like che si rispetti il tempismo sarà di vitale importanza, per cui sarà necessario affinare i riflessi e armarsi di pazienza.

Gli amanti dei giochi sportivi non possono, invece, lasciarsi sfuggire EA Sports FC 24 (l’ex FIFA), in offerta per PC a soli 49,99€ invece di 70,00€. Con oltre 19.000 giocatori su licenza, 700 squadre, 30 campionati e più di 300 partner globali del The World’s Game, vi immergerete in quella che da anni è l’esperienza calcistica migliore sul mercato, in un’edizione più realistica che mai.

Il nuovo motore Frostbite, infatti, vi garantirà un coinvolgimento e un’esperienza dal punto di vista grafico senza precedenti, mentre la tecnologia HyperMotionV sfrutterà i dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche per ricreare in modo realistico i movimenti degli atleti. Non mancheranno, ovviamente, le amate modalità Carriera, Online e le partite veloci Offline, ricche di novità da scoprire.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi titoli in preorder in sconto su Instant Gaming, per cui vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo completo. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte di codici potrebbero esaurire in fretta!

