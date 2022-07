Se siete alla ricerca di videogiochi a prezzi scontati, saprete che Instant Gaming, oltre a essere uno dei rivenditori più affidabili del settore, è tra quelli che permettono di acquistare i titoli per PC e console al miglior prezzo, spesso anche prima della loro uscita ufficiale. Per pochissimi giorni, il noto rivenditore proporrà una serie di titoli a prezzi ancora più vantaggiosi, consentendo a chi ancora non ha avuto tempo di acquistare le ultime uscite di risparmiare cifre importanti.

La promozione permetterà di acquistare a prezzi irrisori anche giochi non recentissimi, dandovi modo di provare una serie di titoli tutt’oggi ancora validi per poche decine di euro, come ad esempio Days Gone. Quest’ultimo, come saprete, è uscito nel 2019, ma solo lo scorso anno è stato rilasciato su PC e ora potrete acquistare la versione per quest’ultimo a soli 12,49€.

Se siete amanti della saga Far Cry ma non avete ancora giocato al sesto e attualmente ultimo capitolo, potrete approfittarne per acquistarlo a soli 24,49€, risparmiando il 65% sul prezzo originale. Lo sconto su questo titolo coinvolge sia la versione PC sia quella per Xbox. Come se non bastasse, il rivenditore ha fatto in modo che possiate risparmiare anche sulla versione Gold Edition e sulla più costosa Ultimate Edition, che include tutti i pacchetti rilasciati dopo l’uscita del gioco. Insomma, se siete fan di Far Cry non potete assolutamente perdervi queste offerte che, ricordiamo, saranno a tempo limitato.

Lo stesso vale anche su moltissimi altri titoli e non per forza solo sugli sparatutto. Per gli amanti della velocità segnaliamo Forza Horizon 5, la cui versione Standard viene scontata del 24%, con lo sconto che aumenta man mano fino ad arrivare a un risparmio del 30% sulla versione Premium. Rimanendo a tema veicoli, segnaliamo poi l’edizione Gold di Euro Truck Simulator 2, acquistabile a soli 5,49€, a seguito di uno sconto superiore al 70%.

Quelli da noi proposti sono solo alcuni dei titoli disponibili in offerta su Instant Gaming pertanto, sebbene abbiamo stilato in calce una breve lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni, il consiglio migliore che possiamo farvi è quello di visitare direttamente la pagina promozionale, in modo da non perdervi neanche un’offerta.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!