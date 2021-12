Videogiochi nel 2021: ecco i titoli più discussi e i trailer più visti dell’anno

Con il 2021 ormai agli sgoccioli siamo entrati nel periodo in cui si tirano le somme di quello che è stato l’anno appena trascorso. Come settore videoludico abbiamo assistito a dodici mesi stracolmi di uscite di ogni tipo, e durante gli scorsi The Game Awards 2021 abbiamo anche avuto l’occasione di dare uno sguardo approfondito ad alcuni videogiochi che arriveranno nel corso dell’anno prossimo.

Ad aggiungersi ai tanti articoli di recap dell’anno che si sta per concludere, c’è anche un nuovo report pubblicato da GamesIndustry, all’interno del quale possiamo dare un’occhiata dettagliata ai numeri che hanno generato i videogiochi più discussi di questo 2021. L’articolo è ricco di numeri e statistiche che vanno dalle vendite di giochi in formato fisico e in digitale fino a mostrarci quali sono stati i titoli più chiacchierati nelle varie testate di settore.

Stando a questo report, il videogioco più coperto dalla stampa di settore di questo 2021 è stato Fortnite, con la bellezza di 60.240 articoli, mentre la compagnia con più copertura mediatica è stata Nintendo con 363.540 articoli. Nel report c’è spazio anche per Metacritic e per i voti; con il più alto che è stato il 97 di Disco Elysium nella sua recente edizione The Final Cut, mentre il voto più basso è stato il 27 di eFootball 2022.

Passando ai trailer dei videogiochi più visti nel 2021 troviamo in testa alla classifica Battlefield 2042 con oltre 21 milioni di visualizzazioni, seguito dalla cinematica di Innistrad Midnight Hunt di Magic Arena e Fortnite Impostori rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Situazione molto differente su Twitter, dove il gioco più twittato è stato Genshin Impact, seguito da Final Fantasy XIV e Apex Legends. Il report è pieno di moltissimi altri dati molto interessanti da leggere ed analizzare, come per esempio il numero di nuove uscite e nuove IP pubblicate dalle grandi compagnie videoludiche o tutti i vari giochi più venduti nei vari mercati mondiali e molto altro ancora. Potete dare un’occhiata più approfondita al tutto a questo indirizzo.