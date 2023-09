Nel nostro canale YouTube vi parliamo periodicamente dei giochi più interessati in uscita nel corso del mese, raccontandoveli nel dettaglio e mostrandovi i trailer per ognuno. Ebbene, se vi siete fatti un’idea dei titoli che volete giocare a ottobre e volete già acquistarli, ma non sapete se siano già disponibili per il preorder o meno, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo racchiuso per voi i principali 7 che potete trovare su Amazon oggi stesso.

Uscite videogiochi ottobre 2023: 7 titoli da preordinare

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della celebre serie di Ubisoft di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima, è atteso per il 5 ottobre 2023 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questo titolo mira a riportare la serie alle sue origini, omaggiando il primo gioco uscito nel 2007: sarà un’avventura d’azione con un forte focus su elementi come lo stealth, il parkour e gli assassinii. L’ambientazione, situata nella Baghdad del IX secolo, offre un’esperienza di gioco unica in un periodo storico affascinante. Il protagonista della storia sarà Basim Ibn Ishaq, il quale si trasformerà da un semplice ladruncolo di strada in un maestro assassino. Si tratta di un’opera perfetta, ovviamente, per i fan di Assassin’s Creed, soprattutto per coloro che non sono rimasti soddisfatti dagli ultimi capitoli della saga e che, dunque, provano nostalgia per quelli più vecchi.

Forza Motorsport

Il 10 ottobre 2023 segna un nuovo inizio per la serie automobilistica di Turn 10 Studios con il debutto di Forza Motorsport su Xbox Series X|S e PC. Questo titolo è stato concepito per riportare la serie sulla strada del successo, rappresentando l’ideale per gli amanti dei racing game. Potrete godere di oltre 500 automobili, tra cui spiccano le prestigiose 2023 No. 01 Cadillac Racing V-Series.R e 2024 Chevrolet Corvette E-Ray. Inoltre, saranno disponibili 20 location con layout multipli e ben 800 potenziamenti, oltre a un sistema fisico rinnovato. Come vi abbiamo già raccontato nella nostra anteprima, una delle caratteristiche più sorprendenti di Forza Motorsport è l’attenzione ai dettagli, con l’asfalto che reagisce alle variazioni di temperatura, un ciclo giorno-notte dinamico e le condizioni meteorologiche che influenzano la guida. Ovviamente, questo immenso livello di realismo si traduce in un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen è il prossimo capitolo della serie action RPG inaugurata nel 2014 da Deck13 Interactive, nonché la scelta perfetta per gli amanti dei Dark Souls. Originariamente pubblicato nel 2014 per PlayStation 4, Xbox One e PC, il nuovo titolo vedrà la luce il 13 ottobre e sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questo gioco si svolge in un mondo fantasy oscuro e decadente, dove vestirete i panni di Harkyn, un guerriero caduto in disgrazia chiamato a fronteggiare un’orda di demoni per salvare l’umanità. Lords of the Fallen è caratterizzato da un sistema di combattimento tattico e impegnativo, che vi richiederà di sfruttare le abilità e le armi del personaggio per sconfiggere orde di nemici, oltre a offrire una vasta gamma di armature e oggetti collezionabili che possono essere potenziati e modificati per adattarsi al vostro stile di gioco, offrendo così un’esperienza di gioco altamente personalizzabile.

Sonic Superstars

Sonic Superstars è l’ultima aggiunta alla storica serie Sega, che presenta una grafica in 3D e una struttura classica da platform in 2D tradizionale, con alcune nuove interessanti caratteristiche che lo rendono adatto sia ai fan della serie che a coloro che non hanno mai avuto l’opportunità di giocarci e sono semplicemente alla ricerca di un titolo di genere platform. L’opera uscirà il 17 ottobre su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store e vi metterà nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose, Durante l’avventura esplorerete affascinanti ambientazioni mai viste prima, da soli o insieme ad altri tre giocatori, e cercherete di impedire al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik gli enormi animali delle isole, sfruttando nuovi poteri legati agli smeraldi per muovervi e attaccare in modi inediti e dinamici.

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder è il nuovo capitolo del celebre franchise di Super Mario Bros in uscita il 20 ottobre, nonché un’avventura platform 2D che pone l’accento sulla musica e sul ritmo. In questo gioco, la famosa mascotte Nintendo si troverà ad affrontare nuovi livelli e potenziamenti inediti, tra cui spiccano i Fiori Meraviglia, bonus capaci di dar vita a situazioni straordinarie, come tubi in movimento e nemici ancora più imponenti. Super Mario Bros. Wonder innova il tradizionale gameplay della serie introducendo numerose novità, inclusa l’opportunità di giocare anche in multiplayer con una varietà di personaggi, tra cui Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi e Toad. Inoltre, è presente un nuovo costume, il Mario Elefante, che consente al nostro eroe di utilizzare la sua proboscide per sconfiggere i nemici in maniera originale e divertente. Inoltre, come successe per Mario Odyssey Nintendo ha deciso di lanciare anche una Nintendo Switch a tema, di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato.

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 è il sequel super atteso del videogioco omonimo di Insomniac, originariamente pubblicato nel 2018 e accolto calorosamente sia dal pubblico che dalla critica. Il gioco verrà rilasciato il 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5 e metterà in scena una straordinaria avventura single player, di cui vi abbiamo già parlato nella nostra anteprima. L’ambizione dello studio è quella di evolvere la formula dei predecessori, Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, offrendo un sequel ricco di novità e potenziale. Insomniac Games, infatti, ha promesso un’esperienza “100% Next-Gen” che sfrutterà appieno le capacità di PlayStation 5 e del controller DualSense. Potrete incarnare sia Peter Parker che Miles Morales, entrambi chiamati a confrontarsi con nuove minacce, tra cui Venom e Kraven. Infine, un aspetto notevole è l‘espansione della mappa open world, che sarà il doppio rispetto a quella del primo Marvel’s Spider-Man, introducendo nuove zone da esplorare, tra cui Brooklyn e il Queens, oltre a Manhattan.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1

A chiudere il mese di ottobre sarà la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, il primo pacchetto dedicato all’iconica serie in arrivo il 24 ottobre su PC, PS4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La raccolta racchiude i primi tre videogiochi in 3D della serie stealth action creata da Hideo Kojima: Metal Gear Solid (incluse le missioni speciali e quelle VR), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, tutti e tre in versione HD e compatibili con i più recenti formati video per merito di una cornice personalizzabile che adatta al 16:9 i titoli che utilizzavano un formato diverso. Inoltre, saranno presenti anche i primi Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, il primo Metal Gear in versione NES e Snake’s Revenge. Insomma, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, sia che siate fan della saga e vogliate rivivere tutti i giochi con la comodità della next-gen sia che non abbiate mai avuto l’opporunità di scoprirla e vogliate recuperalra, la collezione vi accontenterà sicuramente.

