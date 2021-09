Videogiochi: per Phil Spencer sono arte, e ha l’esempio perfetto

I videogiochi sono arte oppure no? La domanda è una delle più proposte, soprattutto in un periodo come quello attuale dove il gaming è stato sdoganato praticamente ovunque. A dare la propria visione su tale questione ci ha pensato anche Phil Spencer, con il capo della divisione Xbox che è entrato in gamba tesa con un commento su Twitter.

In particolare, Phil Spencer ha voluto rispondere ad uno streamer che ha elogiato il recente The Artful Escape, con il capo di Xbox che ha definito il titolo come un vera e propria forma d’arte.

“È una di quelle gemme creative che rendono la nostra industria e la nostra forma d’arte un luogo incredibilmente divertente. Posso dire che non giocavo a qualcosa di simile da lungo tempo”, ha dichiarato Spencer.

It's one of those creative gems that make our industry and artform such a fun place. Can't say I've played anything quite like it in a long time, if ever. #lightman — Phil Spencer (@XboxP3) September 15, 2021

Quel che è davanti agli occhi di tutti è che The Artful Escape appare davvero come uno dei videogiochi tranquillamente definibile come non solo una forma d’arte, ma un insieme di varie e diverse forme d’arte.