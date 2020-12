Videogiochi: secondo Take-Two tra 10 anni sembreranno dei veri film

Il realismo: Da sempre visto come un obiettivo da parte degli sviluppatori di videogiochi. Da vent’anni a questa parte il mondo videoludico ha subìto un’evoluzione a dir poco spaventosa. Ogni volta che viene annunciato un nuovo gioco, grazie ai video presentazioni, si rimane decisamente estasiati da cotanta bellezza grafica per poi, inevitabilmente, aspettarsi sempre qualcosa in più da ogni azienda del settore. Insomma, in poche parole non ci si accontenta quasi mai.

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha espresso durante una intervista il suo pensiero sugli obiettivi prefissati dalla sua e dalle altre aziende nel mondo del gaming durante una presentazione al UBS Global TMT Virtual Conference. A suo dire, la grafica nei videogames tra una decina d’anni impressionerà talmente tanto che sembrerà di vedere dei veri film live action.

“La tecnologia consentirà ai nostri creativi di fare cose che non sono mai stati in grado di fare prima d’ora, incluso creare videogiochi con una grafica che assomiglia molto a dei film live action, nonostante sia ancora inteso come animazione. Tra una decina d’anni sarà possibile scegliere se far sembrare tutto realistico, tutto realizzato a computer.” Lo stesso Zelnick lo scorso anno aveva affermato che la grafica realistica era significativa per determinati videogiochi, come ad esempio quelli prodotti da 2K ma non adatta ad altri, citando ad esempio Borderlands, titolo dell’azienda ambientato in un universo animato e per questo “sarà sempre un universo animato”. Insomma, nonostante la next gen sia appena entrata nelle case di migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo, alcuni già pensano a realizzare giochi estremamente realistici, ci vorrà solo un po’ di tempo.

Cosa ne pensate delle parole del CEO di Take-Two? Siete impressionati dalla next gen?