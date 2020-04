Vigor supporta i medici con il “Stay Safe Charity Pack”

Sono tempi bui e il mondo sta lottando quotidianamente per far fronte all’epidemia di coronavirus (Covid-19). I videogiochi possono aiutare chi deve stare chiuso in casa a passare il proprio tempo in modo più sereno; al tempo stesso, i videogame posso aiutare in tanti altri modi. Un esempio è quanto sta facendo Bohemia Interactive con il suo gioco Vigor. Ecco il messaggio degli sviluppatori.

“I nostri giocatori sanno già come sopravvivere nella Norvegia post-bellica, ma la situazone nella vita reale ha costretto il mondo ad adattarsi in un modo simile. Noi di Bohemia Interactive volevamo un modo per aiutare rapidamente ed efficacemente le persone coraggiose che combattono in prima linea. Per questo, abbiamo ideato il “Stay Safe Charity Pack” per Vigor, che sarà disponibile dal 10 aprile per un tempo limitato.”

“Tutti i profitti profitti saranno donati all’Ospedale Universitario di Brno, il più grande ospetale di Praga, dove il nostro team ha sede. L’ospedale ha ripetutamente subito attacchi di hacker mentre combatteva contro la minaccia del virus Covid-19. I soldi supporteranno gli eroi che combattono per la salute e la sicurezza di tutti noi.”

“Per quanto la community videoludica stia già facendo la propria parte nel salvare il mondo rimanendo a casa e giocando ai propri videogame preferiti, crediamo che voglia aiutare ancora di più. Tutti coloro che compreranno questo pacchetto otterranno una maschera per Vigor, così da mostrare la loro solidarietà.”

“Anche tu puoi aiutare! Vigor è un looter-shooter per Xbox One e sarà disponibile anche per Nintendo Switch più avanti nel corso dell’anno. Acquistando il nostro Stay Safe Charity Pack non solo aiuterai chi ne ha bisogno, ma ti unirai anche a una fantastica community di giocatori. Siamo in questa situazione tutti insieme.”