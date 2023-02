Con la crescita del mercato dei giochi di corse e l’aumento della popolarità degli eSports, molti giocatori cercano di migliorare le loro abilità di guida e ottenere un vantaggio competitivo attraverso l’acquisto di attrezzature specifiche. Se vi interessa il settore della simulazione di guida, allora dovreste aver già valutato uno dei migliori volanti da gaming, in particolar modo le soluzioni Logitech qualora vogliate spendere il giusto.

Se però i prezzi di listino di questi volanti da gaming superano la vostra soglia massima di spesa, ci pensa Amazon a fare in modo che possiate acquistare un’ottima periferica a prezzo conveniente, a patto che approfittiate dell’occasione prima che scada. Il portale, infatti, propone in queste ore il Logitech G920 a soli 239,00€ invece di 409,00€. Si tratta di un dispositivo che vi consentirà di immergervi completamente nell’azione di gioco e di sentirvi al volante di una vera auto da corsa.

Il Logitech G920 è l’erede di uno dei volanti più popolari e apprezzati dagli appassionati, il mitico Logitech G29. Quest’ultimo era talmente avanzato al punto che il nuovo modello riprende gran parte della meccanica che ha reso il precedente modello una delle periferiche di guida più ambite nella fascia media del mercato. Logitech G920 è stato comunque migliorato nel design, con dettagli che lo rendono esteticamente ancora più accattivante e che permettono una precisione migliore alla guida.

Compatibile con PC e con le ultime Xbox, Logitech G920 è un volante da gaming realizzato con materiali premium, come dimostrano le impugnature in gomma e la ricca dose di metallo nella parte centrale della corona, così come sulle levette del cambio, situate dietro al volante. Come anticipato, l’esperienza alla guida sarà molto realistica, merito anzitutto della rotazione di 900°, che consente di affrontare bene le curve più strette, e del doppio motore a ingranaggi elicoidali, che restituisce un force feedback potente quando si passa sui cordoli e preciso durante le diverse fasi di guida.

Nonostante non sia incluso in confezione, Logitech G920 permette di aggiungere anche il cambio ad H, che aumenta ulteriormente il piacere di guida, oltre a migliorare le vostre partenze da fermo, grazie anche all’ausilio della frizione, che è invece integrata nella pedaliera e 3 pedali. Insomma, una periferica da non lasciarsi sfuggire, da acquistare anche e solo per il gusto di provare il livello di realismo raggiunto oggi dai software di simulazione di guida. Nulla vi obbliga comunque a non usarlo su titoli come Forza Horizon o Gran Turismo, dato che anche quest’ultimi ne gioveranno parecchio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

