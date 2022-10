Se vi piace il simracing e volete approcciarvi al mondo dell’alta velocità virtuale con la giusta periferica, il Prime Day di autunno ha l’offerta perfetta per voi! L’apprezzatissimo volante da corsa Logitech G29 viene infatti scontato di 180€, permettendovi di acquistarlo a soli 229,00€.

L’offerta acquisisce ancora più valore se abbinate al volante la sua leva del cambio ufficiale, anch’essa in sconto e acquistabile a soli 33,24€. Infatti, nonostante il Logitech G29 abbia le palette dietro al volante per il cambio marcia, è possibile aggiungere anche la manopola ad H, simulando così il cambio marcia delle vetture stradali, aumentando notevolmente il realismo in titoli che godono di un ampio parco auto.

Se vi state chiedendo come è possibile simulare il cambio ad H, sarete contenti di sapere che la pedaliera del Logitech G29 include anche il pedale della frizione, la cui pressione sarà simile a quella di un’auto reale, così come il freno e l’acceleratore, che godono di sensori indipendenti e di molle di alta qualità, ognuno adattata per trasmettervi il massimo realismo a seconda del pedale di riferimento.

Un altro punto di forza del Logitech G29, che ha fatto sì che questo continui ad essere uno dei volanti da corsa più acquistati, è il Force Feedback, i cui effetti si avvicinano molto a quelli di un’auto reale. Buche, cordoli, sterrato e bagnato, ogni tipo di superficie viene riprodotta in modo realistico, a maggior ragione con i titoli meglio ottimizzati in tal senso, Assetto Corsa in primis. Il volante supporta poi la rotazione a 900°, a dimostrazione di come Logitech abbia voluto creare una periferica che sappia soddisfare le esigenze degli appassionati dei titoli corsistici.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito delle offerte, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!