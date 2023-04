Quando si tratta di racing game, un volante può fare completamente la differenza durante le sessioni di gioco, offrendo un’esperienza di guida molto più realistica e immersiva. Se state pensando di acquistarne uno e volete risparmiare vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico Logitech G29, uno tra i migliori in assoluto, oggi scontato del 44% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 229,00€ invece di 409,99€ per il volante da corsa, ma non solo. Avrete modo di optare anche per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

Il Logitech G29 presenta la licenza ufficiale di Sony, ed è compatibile con PlayStation 3, 4 e 5, ma anche con PC. A prescindere da quale sia la vostra piattaforma di gioco, avrete la sensazione di guidare un’auto reale grazie allo sterzo ad alta precisione e ai pedali incredibilmente sensibili alla pressione.

Il volante è dotato di un’innovativa tecnologia di feedback di ritorno di forza a due motori, che simulerà la sensazione delle gomme durante le curve e su diversi tipi di terreno. Inoltre, il dispositivo antigioco vi permetterà di godere di un’incredibile stabilità di guida, riducendo anche il rumore e la vibrazione delle varie componenti della periferica.

Infine, non dovrete perdere tempo a cercare di capire come funzioni il Logitech G29, dato i controlli di gioco facilmente accessibili vi consentiranno di gettarvi subito in pista. Avrete, infatti, il tastierino direzionale, pulsanti, leve al volante, indicatori luminosi a LED che vi indicheranno quando cambiare, tutto a portata di mano.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

