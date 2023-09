Techland ha rilasciato l’aggiornamento 1.12 per Dying Light 2: Stay Human ma una delle novità introdotte non è stata ben accolta dalla comunità di giocatori, ovvero l’introduzione delle microtransazioni. Un autogol particolarmente sorprendente, considerando che il gioco è stato lanciato a febbraio 2022, è già stato arricchito da vari DLC a pagamento e, soprattutto, risulta attualmente meno giocato del suo predecessore, uscito ben nove anni fa.

Nello specifico, però, come mai queste microtransazioni hanno fatto infuriare i giocatori? Ovviamente perché gli sviluppatori hanno deciso di introdurre una valuta in game, chiamata DLP, che permette di ottenere oggetti cosmetici all’interno del gioco targato Techland.

Il vero problema, però, non nasce dal fatto dell’aver introdotto uno dei sistemi più classici per raggranellare qualche soldo extra, quanto più il fatto che gli sviluppatori hanno pensato fosse una buona idea, omaggiare tutti i giocatori in possesso di una copia di Dying Light 2, con ben 500 DLP… peccato che il costo minimo di uno qualsiasi dei bundle, attualmente disponibili, sia pari a 550 DLP.

Dying Light 2

Quindi, per acquistare qualsiasi oggetto con questa valuta, è necessario effettuare un acquisto aggiuntivo. Ovviamente questa mossa è stata criticata dagli utenti che, in primis, hanno appuntato il fatto che Dying Light 2: Stay Human, sia un gioco single player venduto a prezzo pieno, lanciato oramai un anno e mezzo fa e già arricchito di numerosi DLC (il cui contenuto si è rivelato parecchio altalenante). Aveva davvero senso aggiungere le microtransazioni ora?

Inoltre, l’aggiunta delle microtransazioni è avvenuta dopo l’acquisizione di Techland da parte di Tencent, il che ha suscitato ulteriori tra i giocatori. Alcuni, difatti, vedono questa mossa come il risultato delle politiche che, il colosso cinese, avrebbe imposto agli studi acquisiti nell’ultimo periodo.

Ovviamente tutta questa storia si sta risolvendo come da tradizione, ovvero su Metacritic e Steam, dove gli utenti hanno cominciato un costante Review Bombing per forzare Techland a esprimersi in merito e a correggere il tiro. Un vero peccato, poiché l’aggiornamento 1.12 ha comunque apportato svariate migliorie al gioco, tra cui la possibilità di regolare il livello di brutalità delle scene direttamente dal menu principale, la correzione di vari bug residui e un leggero miglioramento dell’interfaccia utente.