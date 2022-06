Da quando Overwatch 2 è tornato a mostrarsi durante l’ultimo showcase di Xbox e Bethesda, sembra che Blizzard si stia sbottonando sempre di più sul prossimo hero shooter in arrivo in futuro. In queste ore abbiamo già scoperto una serie di novità, tra le quali l’addio di Blizzard alle lootbox, ma la compagnia statunitense torna alla carica anche per quanto riguarda la beta. Sappiamo che il gioco sarà free-to-play, ma se volete accedervi a tutti i costi prima del lancio ufficiale servirà pagare.

È noto che l’accesso alla beta di Overwatch 2 non sarà disponibile per tutti, ma di recente Activision Blizzard ha deciso di fornire un modo per garantire ai giocatori di ottenere un accesso alla beta del gioco, a condizione che siano disposti a pagare. Il pacchetto Watchpoint di Overwatch 2 è infatti ora disponibile per la vendita sul negozio Battle.net, e garantisce l’accesso alla beta del gioco insieme al primo Battle Pass della stagione 1.

Arriviamo diretti all’informazione che potrebbe interessarvi se siete curiosi di provare la beta del nuovo hero shooter di Blizzard. Il pacchetto Watchpoint è attualmente acquistabile al prezzo di 39,99 €, e include sia l’accesso alla già citata beta, la quale partirà dal prossimo 28 giugno, sia una copia di Overwatch: Legendary Edition.

Ci siamo quasi quindi, con il lancio della beta si potrà iniziare a esplorare quelli che saranno i primissimi contenuti in assoluto di Overwatch 2. Vi ricordiamo, infine, che il sequel dell’hero shooter di Blizzard farà il suo debutto sulle piattaforme PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC il prossimo 4 ottobre 2022. Ma il gioco vedrà una vera e propria evoluzione costante che lo porterà attraverso novità, nuovi eroi, nuove mappe e, ovviamente, nuove modalità.