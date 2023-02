Lo sospettavamo, dopo il lancio del remake di Dead Space i fan del franchise horror sci-fi di EA sono tornati a dare grandi attenzioni a questo spaventoso universo di gioco. Il remake ha ottenuto ottimi risultati sia da parte di critica che dal pubblico, riportando in auge una delle saghe più popolari dei primi anni 2000. Ora sembra che Electronic Arts sia intenzionata a riportare avanti la serie, ma prima di muoversi in via definitiva EA ha voluto capire per bene l’umore dei fan.

A far notare quanto EA sia attenta alla ricezione del pubblico di questo recente remake, c’è un sondaggio che è apparso in rete non troppo tempo fa. Nello specifico in questo sondaggio la compagnia statunitense tiene a chiedere ai fan se sono interessati a giocare anche ai remake di Dead Space 2 e 3 in futuro. Non è chiaro al momento quale sia il piano di EA, ma se avete giocato e concluso il remake del primo capitolo avrete sicuramente intuito qualcosa.

Sicuramente il secondo capitolo di Dead Space ha parecchi fan sparsi in tutto il mondo, cosa che non si può dire con la stessa certezza per il tanto discusso terzo capitolo. Come abbiamo visto con il primo remake, però, se EA e Motive rimetteranno mano anche sul secondo e il terzo capitolo ci potrebbero essere molti cambiamenti e novità rispetto ai due giochi originali. Questo processo porterebbe a godere di una vera e propria nuova trilogia, ma prima EA vuole capire meglio cosa ne pensano i fan.

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall – the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM — Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023

Per il momento non ci resta che attendere fiduciosi buone nuove per quanto riguarda la saga di Dead Space. Che il franchise survival horror di EA sia rinato con l’ultimo remake è un dato di fatto, ma sicuramente ci vorrà un po’ di tempo prima di scoprire come continueranno le nuove avventure orrorifiche di Isaac Clarke.

