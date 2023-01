Se curiosi nei confronti delle dinamiche lavorative interne a Valve, in questi giorni è stato realizzato un documentario interamente dedicato alla software house. Fra interviste, dichiarazioni e curiosità di ogni genere si è parlato di “cultura del lavoro” e di assunzioni e sembra davvero tosta lavorare con loro, o anche solamente il cercare di entrare nel team.

Nel documentario su Valve, realizzato da People Make Games, Chris Bratt ha parlato moltissimo dell’etica lavorativa centrale all’interno di quest’azienda, non solamente dal punto di vista produttivo ma anche creativo. In base alle dichiarazioni rilasciate anche da altre persone che ci hanno lavorato, sembra che entrare a far parte del team non è affatto semplice, dato che i requisiti di accesso vengono passati sotto a una lente d’ingrandimento molto attenta ai dettagli.

Solamente un ristrettissimo numero di candidati riesce a lavorare per Valve e questo numero dovrebbe aggirarsi intorno alle “10.000 persone o poco meno”, secondo quanto dichiarato in questo documentario. Il valore di ogni singolo impiegato si deve connettere anche con i progetti in corso, e con le idee da affrontare mentre si crea qualcosa di nuovo o si ragiona sul passato.

Non stiamo affatto parlando di una compagnia impeccabile nel suo insieme, anche Valve ha commesso i suoi errori nel corso del tempo, però dichiarazioni del genere non possono che far ben sperare nei confronti del suo operato odierno e futuro. L’attenzione al dipendente dovrebbe andare di pari passo con quella nei confronti dei progetti in corso, generando un organismo che dovrebbe sempre tener conto di entrambe le parti.

E voi? Avete mai pensato d'intraprendere una carriera del genere, creando magari di entrare in realtà come questa?

