In un periodo in cui la nostalgia “canaglia” ha fatto sì che LEGO realizzasse una serie di costruzioni dedicate a quelle storiche console vintage, compagne d’infanzia per alcuni di noi, MEGA (forse il più celebre competitor dell’azienda con sede in Danimarca) ha deciso di pensare anche ai giocatori meno vissuti, quelli che hanno speso i giorni migliori della loro adolescenza, negli anni della settima generazione di console.

Al prezzo di 149,99$, infatti, si può già prenotare una Xbox 360, con annesso controller e riproduzione della custodia del celebre Halo 3, composta da ben 1342 mattoncini. La riproduzione della più famosa console di Microsoft è in scala 3:4 e, almeno per il momento, è prenotabile solo negli Stati uniti in esclusiva per la catena di negozi Target.

This hits so many levels of nostalgia and we're here for it

The MEGA 3:4 scale Xbox 360 collector set is exclusively available at Target. Pre-order now: https://t.co/Vw4fE3G4z1 pic.twitter.com/0Op9bJuNXR

