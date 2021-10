Wanted: Dead è il nuovo frenetico action dagli sviluppatori di Ninja Gaiden

Durante il Tokyo Game Show 2021 il publisher 110 Industries ha svelato Wanted: Dead. Il titolo è stato presentato durante la fiera nipponica per un motivo ben preciso: si tratta infatti di un velocissimo e frenetico action game, sviluppato in Giappone, da due importanti sviluppatori che hanno lanciato altrettante due grandi serie che hanno fatto la fortuna della golden age giapponese dei videogiochi.

Wanted: Dead è infatti sviluppato da alcuni ex sviluppatori di Team Ninja, che hanno lavorato alle serie di Ninja Gaiden, Dear or Alive, Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Pur non avendo visto praticamente nulla, l’annuncio è arrivato tramite un trailer con una manciata di secondi di gameplay, mostrandoci l’ambientazione e lo stile che il prodotto finale avrà.

Come avete potuto ben intuire dal titolo. Wanted: Dead è un nuovo action game, ambientato però in una visione sci-fi di Hong Kong. Vestendo i panni di Hannah Stone, una tenente cyborg, i giocatori dovranno combattere una serie di terribili minacce con diverse armi e attacchi in mischia. Il gameplay del titolo, infatti, è rapido, veloce e pieno di elementi gore, come squartamenti e sangue a non finire. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora che fonde abilmente il metal più duro a quello più melodico, tanto per non fare un torto a nessuno. È ancora presto per trarre giudizi e non ci resta che lasciarvi al teaser trailer ufficiale, disponibile poco più in basso.

Ora, abbiamo visto pochissimo ed è vero. Quello che però sappiamo con certezza è che 110 Industries è sicura della finestra di lancio. Stando al publisher, Wanted: Dead è in dirittura d’arrivo per PC, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.