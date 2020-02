Warcraft 3 Reforged: l’assistenza Blizzard risponde infelicemente a un giocatore

Dopo il negativo lancio di Warcraft 3 Reforged, la situazione per quanto riguarda l’RTS di casa Blizzard non sembra migliorare. Dopo che il team di sviluppo ha chiesto pubblicamente scusa a tutti gli appassionati, la software house torna nell’occhio del ciclone dopo che un possessore della copia PC del titolo ha avuto una risposta non proprio bellissima da parte dell’assistenza diretta di Blizzard.

Questo utente segnalava la propria impossibilità nel giocare a Warcraft 3 Reforged a causa di un PC non performante. Il problema principale è che dopo l’uscita della versione Reforged, non è più possibile giocare alla versione classica di Warcraft 3 perchè la remastered va a prendere il posto a tutti gli effetti del gioco “originale”. Grazie a ciò, il ragazzo in questione non ha alcuna possibilità di giocare né a Warcraft 3 classico e nemmeno a Reforged a causa di un PC poco performante.

From r/wc3, this is the response of Blizzard to a player whose PC can't handle WC3 reforged.

Remember, WC3 reforged took the place of WC3, and if you open WC3 you are forced into WC3 reforged.

"You bought the original game and can't play the new one? Buy a new pc dude" pic.twitter.com/rZzPavISUN

— Nebura [Commissions currently full] (@NeburaART) February 5, 2020