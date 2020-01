Warcraft 3 Reforged: giocatori chiedono il rimborso per problemi e downgrade grafico

Warcraft 3 Reforged è stato molto atteso dai fan dell’iconica serie RTS targata Blizzard ma, a quanto pare, dopo il lancio sono molti i giocatori rimasti fortemente delusi dallo stato del gioco al momento dell’uscita. Un utente dopo l’altro ha iniziato a segnalare vari tipi di problematiche con il gioco, ma a detta della maggior parte degli appassionati la più grande delusione è stato il downgrade grafico.

A sostegno di questa tesi, lo YouTuber GyLala ha realizzato un video di confronto che mostra due versioni di un filmato di gioco. Il ragazzo sottolinea come il filmato presentato durante la BlizzCon 2018 abbia un aspetto molto più cinematografico, mentre il modo migliore per descrivere il filmato della versione finale secondo lui sarebbe un qualcosa molto simile a una versione ancora work in progress.

Questa situazione sta dando parecchia noia ai giocatori, e alcuni di essi si stanno lamentando dello stato in cui è uscito Warcraft 3 Reforged un pò su tutti i social, nella speranza che qualcuno di Blizzard possa rispondere al più presto dando spiegazioni. Le lamentele hanno raggiunto anche i forum Blizzard dove l’utente MavByte ha scritto ciò che segue. “Quando hanno annunciato per la prima volta il gioco nel 2018, hanno promesso molto di più. Ciò che rimane ora è solo un pacchetto di skin. e il prezzo è sempre lo stesso. Se abbassassero il prezzo, sarei felice di acquistare il gioco.”

Attualmente non è ancora arrivata alcuna risposta da parte di Blizzard, e non siamo a conoscenza se in futuro verranno rilasciate delle patch per mettere una pezza alla situazione. Cosa ve ne pare della situazione a dir poco caotica che si è venuta a creare riguardo Warcraft 3 Reforged?