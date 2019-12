Warcraft 3 Reforged rinviato al prossimo anno: uscirà a gennaio

Annunciato a BlizzCon 2018, Warcraft 3 Reforged è il remaster di uno dei più amati RTS di Blizzard. Questa versione aggiornata del titolo strategico è stata realizzata partendo da zero con uno stile grafico totalmente rivisto e nuove animazioni. Inizialmente, l’uscita era prevista per la fine di quest’anno ma l’assenza di notizie degli ultimi mesi aveva reso ormai scontato uno slittamento rispetto al periodo di rilascio annunciato.

Oggi, finalmente, Warcraft 3 Reforged ha una data d’uscita: Blizzard ha annunciato, infatti, che il gioco sarà in vendita in Italia a partire dal 29 gennaio 2020. Il remake includerà l’intera campagna di Warcraft 3 Reign of Chaos e l’espansione The Frozen Throne, per un totale di 60 missioni sparse nelle sette campagne in single player. Personaggi, costruzioni, ambienti, animazioni ed effetti visivi sono stati interamente rinnovati; Blizzard ha invece scelto di mantenere il doppiaggio originale per preservare “l’autenticità dell’esperienza di Warcraft 3”, anche se questa decisione è arrivata in realtà dopo le critiche dei fan all’ipotesi di nuove voci per i personaggi.

Tra le novità incluse in questo remaster c’è anche un World Editor rinnovato dato che verranno aggiunti nuovi strumenti e nuove opzioni per creare mappe personalizzate in questa modalità ch, già nel titolo originario, era estremamente dettagliata e offriva tantissime opportunità per realizzare i propri livelli. Inoltre il multiplayer sarà anche compatibile con la versione originaria di Warcraft 3.

Warcraft 3 Reforged è disponibile per il preacquisto su Battle.net in due diverse edizioni: quella standard costa €29,99, mentre l’edizione Spoils of War ha un prezzo di €39,99 e include diversi extra come delle skin da usare nella modalità multigiocatore e la cavalcatura Carro dei Morti. In questa versione del gioco sono inclusi anche bonus per altri giochi Blizzard come Overwatch, Diablo 3 e World of Warcraft, che si sbloccheranno al momento dell’acquisto. Inoltre, chi preacquista Warcraft 3 Reforged può fin da subito partecipare al beta testing che è attualmente in corso.