Wargaming lancia beta di Steel Hunters su Steam e diversi sconti

Wargaming, sviluppatore di giochi online noto per World of Tanks e World of Warships, lancia il suo Steam Publisher Weekend dal 20 al 27 febbraio 2025. L'evento offre accesso esclusivo alla beta di Steel Hunters, un nuovo hero shooter free-to-play, e sconti massicci su giochi e DLC del portfolio Wargaming.

Il momento clou dell'iniziativa è la beta di quattro giorni di Steel Hunters, disponibile gratuitamente su Steam e Wargaming Game Center. Il gioco combina meccaniche di Battle Royale ed Extraction in un'ambientazione mech futuristica. Durante il test, i giocatori potranno partecipare all'evento Clutch Performance per vincere carte regalo Steam, merchandise esclusivo e una skin permanente per il mech Trenchwalker.

Parallelamente, Wargaming offre sconti su diversi titoli del suo catalogo:

I giocatori di World of Tanks possono riscattare gratuitamente il "White Hot Pack" contenente un giorno di account Premium, gettoni bonus XP e oggetti cosmetici. Inoltre, sono disponibili DLC scontati fino al 50%, tra cui il carro pesante polacco 50TP Prototyp di livello VIII.

Per World of Warships è disponibile un DLC gratuito che include 7 giorni di noleggio della corazzata premium giapponese Mutsu di livello VI. Tre DLC attuali sono scontati dell'80%.

World of Tanks Blitz offre un pacchetto gratuito "Smart Progress" e sconti fino all'89% su vari DLC. World of Warplanes propone gratuitamente il nuovo DLC Grumman XF4F-3 e sconti su aerei iconici come il Gloster Meteor.

Un'offerta speciale è il bundle "4-in-1" che include contenuti per World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships e World of Warplanes con uno sconto del 90%.

Infine, diversi titoli classici come la trilogia Master of Orion e Total Annihilation sono disponibili con l'85% di sconto.

Lo Steam Publisher Weekend di Wargaming è certamente un'ottimo modo per i fan dei giochi di strategia militare di accedere a contenuti esclusivi e risparmiare su titoli popolari. L'evento sottolinea l'impegno di Wargaming nell'espandere il proprio portfolio con nuove IP come Steel Hunters, mantenendo al contempo il supporto per i suoi franchise di punta.