Queste prime settimane di giugno saranno molto calde non solo in termini metereologici, ma anche perché il medium videoludico scalderà i cuori degli appassionati in varie maniere. In attesa di assistere agli eventi delle grandi compagnie, c’è già chi sta annunciato una serie di titoli molto interessanti da tenere sott’occhio a tutti i costi. Uno di questi è Warhammer 40.000 Boltgun, un nuovo FPS in salsa retro ambientato nell’universo di Warhammer.

Wargammer 40.000 Boltgun è un nuovo FPS in pieno stile Doomlike che ci permetterà di vivere un’avventura unica nel mondo di Warhammer. Il gioco è sviluppato dai ragazzi di Auroch Digital, sarà pubblicato da Focus Interactive e arriverà in un momento non ancora specificato del 2023 sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Warhammer 40.000 Boltgun permetterà ai giocatori di sperimentare una perfetta combinazione tra la saga di Warhammer 40.000, il classico e frenetico gameplay FPS vecchio stile e l’affascinante grafica degli sparatutto retrò anni ’90. Nel gioco vestiremo i panni di uno Space Marine temprato dalle mille battaglie, il quale si lancia in una pericolosa missione attraverso la galassia in cui dovrà combattere contro gli Space Marine del Caos e i demoni del Caos.

Come possiamo vedere dal trailer gameplay pubblicato qualche ora fa, Warhammer 40.000 Boltgun è l’esperienza perfetta per chi ama ancora oggi gli FPS classici in stile DOOM, Wolfenstein e Shadow Warrior.