Un nuovo trailer di Warhammer 40,000: Space Marine 2 mostrato durante il Summer Game Fest ha svelato la modalità cooperativa del gioco, che supporterà fino a tre giocatori durante la campagna. Il gioco è previsto per arrivare su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC in qualche momento di quest’inverno.

Il nuovo trailer si apre con una sequenza cinematografica che prepara il terreno per una battaglia contro una flotta di Tyranid su Avarax e Kodaku. Poi abbiamo visto un montaggio di spari in terza persona attraverso stazioni spaziali, città e ambienti selvaggi, promettendo la stessa azione sanguinolenta dell’originale. Poi arriva la grande rivelazione, quando Titus viene affiancato da altri due soldati per abbattere le orde di Tyranid.

Annunciato per la prima volta nel 2021, Warhammer 40,000: Space Marine 2 segna il ritorno della serie dopo più di un decennio. Warhammer 40,000: Space Marine è uno sparatutto in terza persona che è stato lanciato per la prima volta nel 2011. Il gioco vedrà ancora una volta protagonista Titus, il capitano degli Ultramarines dell’originale. Ma il personaggio è ora più forte e più alto grazie al suo potenziamento Primaris. Il gioco è in fase di sviluppo da parte di Focus Entertainment e Saber Interactive, in collaborazione con Games Workshop.