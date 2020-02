Warriors Orochi 4 Ultimate, disponibile il trailer di lancio

Ieri, 14 febbraio 2020, oltre ad essersi festeggiato San Valentino è uscito sul mercato Warriors Orochi 4 Ultimate, ossia quella che è molto probabilmente la versione definitiva di uno dei muosu più interessanti di sempre.

Per celebrare tale occasione Koei Tecmo ha rilasciato l’immancabile trailer di lancio, che ci permette di immergerci direttamente nella concitata anima dell’opera. Potete trovare il video in questione comodamente qui sotto.

Warriors Orochi 4 Ultimate contiene al suo interno numerose migliorie e aggiunte rispetto al titolo base, come nuove modalità di gioco e nuove storyline. Sono ben 6 inoltre i personaggi a fare il loro esordio in questa particolare versione del titolo e tra essi possiamo trovare anche il leggendario Ryu Hayabusa direttamente da Ninja Gaiden.

Warriors Orochi 4 Ultimate è a dir poco la versione definitiva di un titolo immancabile per gli amanti dei musou. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Warriors Orochi 4 Ultimate è sia un ottimo upgrade che un titolo migliore per chi non ha mai comprato la versione base. Con un roster di ben 177 personaggi questo è il paradiso per gli entusiasti dei musou, considerando i franchise coinvolti e le numerose possibilità che il gameplay offre sia in battaglia che nella crescita di tutti gli eroi. La formula di Omega Force è ovviamente sempre la stessa alla sua base, ma gli aggiornamenti compresi in questa versione fanno sì di spezzare ulteriormente la ripetitività dei livelli, donando una nuova conclusione per la trama e facilitando/arricchendo molti elementi di gioco.”

Warriors Orochi 4 Ultimate, così come il titolo base, è disponibile fin da ora per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.