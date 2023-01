Una delle novità più importanti di Warzone 2 è sicuramente l’introduzione della chat di prossimità. Si tratta di un sistema di comunicazione in-game, che si attiva quando un nemico è a meno di 50 metri dal giocatore. In breve, sfruttando la chat vocale, si è in grado di comunicare con altri giocatori, anche senza essere in party insieme. L’utilizzo di questo mezzo non è obbligatorio, ma ovviamente rappresenta una parte importante del gioco, che rende le partite decisamente più divertenti, con insulti ed espressioni che scatenano momenti di ilarità. Eppure, forse, uno streamer potrebbe aver dato il pretesto per la sua disabilitazione.

Lo streamer in questione si chiama Jon Schaefer e ha utilizzato la chat di prossimità per un piccolo esperimento. Appena ha sentito altri giocatori vicino a lui, ha urlato “Xbox spegniti”, comando vocale per spegnere le console di casa Microsoft. Il risultato? Ci sono state diverse disconnessioni, come testimoniato dal video pubblicato su Twitter.

Per quanto possa sembrare realistico, non c’è però nessuna prova che sia stata la frase a disconnettere i giocatori. Per funzionare al meglio, i giocatori avversari devono avere la chat di prossimità attiva e ovviamente riprodurre l’audio dagli speaker e non dalle cuffie. Nonostante ciò, se giocate su console, il nostro consiglio è quello di munirvi di un headset, giusto per essere tranquilli ed evitare stragi di giocatori.

Warzone 2 ha debuttato il 16 novembre 2022, in concomitanza con il Battle Pass di Call of Duty: Modern Warfare 2. Il gioco è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Infinity Ward espanderà l’esperienza di gameplay con nuovi contenuti nel corso dei prossimi mesi. Infine, una versione mobile del Battle Royale arriverà nel corso di quest’anno, anche se al momento non è stata comunicata nessuna data di uscita. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.