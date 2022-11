Al di là dei cheater, c’è un’altra piaga che affligge i giochi online. Ci riferimento alla tossicità dei giocatori, che molto spesso rivolgono insulti sia tramite la cha tdi testo che quella vocale. E così, dopo Riot Games, anche Infinity Ward ha deciso di prendere delle azioni in merito su Warzone 2 e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Come spiegato dal team di sviluppo, il codice di condotta di Infinity Ward non accetterà (come è giusto che sia) molestie scritte nella chat testuale o in riferimento alle chat vocali. Per questo motivo il team di sviluppo ha deciso di agirare in una maniera molto semplice: se ci saranno episodi di questo genere, si procederà non a un ban del gioco, ma a una disattivazione dei sistemi di comunicazione in game, andando così a danneggiare un aspetto vitale dei due titoli.

“Se un giocatore si è comportato male, offendendo i giocatori altrui, il nostro sistema permetterà permetterà al team di moderazione di mutare l’utente in questione a livello vocale”, si legge nel codice di condotta di Warzone 2 e Call of Duty: Modern Warfare 2. Chiaramente in questa punizione rientra anche la chat testuale.

Non sappiamo se questa misura servirà in futuro a bloccare completamente i comportamenti tossici, ma è sicuramente un ottimo inizio. Più che di punizioni, forse, ci sarebbe bisogno di un sistema per educare i giocatori a non commettere determinati reati. Perché sì, per quanto possa sembrare “fuori dal mondo”, anche un’offesa su un videogioco può sfociare in un reato come la diffamazione o il bullismo. Serve tempo per poter entrare appieno in questo meccanismo, ma è molto probabile che nel corso degli anni i risultati saranno sicuramente migliori rispetto a quelli ottenuti fino a oggi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.